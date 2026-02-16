< sekcia Šport
Holanďanka Velzeboerová získala zlato aj na 1000 m
Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová získala druhé zlato na ZOH 2026.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 16. februára (TASR) - Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová získala druhé zlato na ZOH 2026. Po triumfe na 500 m trati vyhrala aj v pondelkových pretekoch na 1000 m. Striebro si vybojovala Kanaďanka Courtney Saraultová, bronz putoval Kim Gil-li z Kórejskej republiky.
Velzeboerová zvládla A-finále po tom, čo prevzala vedenie tri kolá pred koncom. Nakrátko sa pred Holanďanku dostala odvážnym manévrom Juhokórejčanka. V záverečnom okruhu si však Velzeboerová svoju pozíciu postrážila a pridala druhé zlato v Miláne. Titul olympijskej šampiónky z Pekingu 2022 bude chcieť obhájiť v štafete na 3000 m.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - šortrek:
ženy 1000 m - A-finále: 1. Xandra Velzeboerová (Hol.) 1:28,437 min., 2. Courtney Saraultová (Kan.) 1:28,523, 3. Kim Gil-li (Kór. rep.) 1:28,614, 4. Andrea Fontanová (Tal.) 1:28,745, 5. Kung Li (Čína) 1:29,392, B-finále: 6. Elisa Confortolová (Tal.) 1:31,099, 7. Florence Brunellová (Kan.) 1:31,134, 8. Min-čong Čcho (Kór. rep.) 1:31,208, 9. Alena Krylovová (AIN) 1:31,702
