Holanďanky a Američanky postúpili z E-skupiny do osemfinále

MS vo futbale žien:



E-skupina:



Vietnam - Holandsko 0:7 (0:5)



Góly: 18. a 57. Brugtsová, 23. a 83. Roordová, 8. Martensová, 11. Snoeijsová, 45. van de Donková







Portugalsko - USA 0:0



tabuľka:



1. Holandsko 3 2 1 0 9:1 7*



2. USA 3 1 2 0 4:1 5*



---------------------------



3. Portugalsko 3 1 1 1 2:1 4



4. Vietnam 3 0 0 3 0:12 0



* - postup do osemfinále

Auckland 1. augusta (TASR) - Futbalistky Holandska v treťom zápase E-skupiny na MS deklasovali Vietnam 7:0 a so ziskom 7 bodov sa stali víťazkami E-skupiny. V boji o druhú postupovú priečku sa medzi USA a Portugalskom zrodila bezgólová remíza, ktorá do osemfinále posunula päťbodové Američanky. Tretie miesto obsadili Portugalčanky so štyrmi bodmi, Vietnam skončil na chvoste skupiny bez bodu.Holandsko v boji o postup medzi osem najlepších stretne s druhým tímom G-skupiny, USA čaká duel proti víťazovi "géčka".