Holanďanky a Španielky si zaistili miestenky do Paríža

hádzaná-ženy - kvalifikačné turnaje na OH 2024



1. turnaj (Debrecín/Maď.):



Švédsko - Maďarsko 25:28 (11:15)



Japonsko - Veľká Británia 43:16 (25:9)







tabuľka:



1. Maďarsko 2 2 0 0 77:36 4



2. Švédsko 2 1 0 1 60:56 2



3. Japonsko 2 1 0 1 71:51 2



4. V. Británia 2 0 0 2 27:92 0







2. turnaj (Torrevieja/Šp.):



Holandsko - Česko 32:18 (18:6)



Argentína - Španielsko 23:26 (14:14)







tabuľka:



1. Holandsko 2 2 0 0 66:40 4*



2. Španielsko 2 2 0 0 57:44 4*



3. Argentína 2 0 0 2 45:60 0



4. Česko 2 0 0 2 39:63 0



*-postup na OH

Debrecín/Torrevieja 12. apríla (TASR) - Hádzanárky Holandska a Španielska si na kvalifikačnom turnaji v Torrevieje zaistili miestenky na OH 2024. Holanďanky zvíťazili v piatkovom zápase nad Češkami 32:18, domáce Španielky zdolali Argentínu 26:23. Obe družstvá majú po dvoch stretnutiach na konte štyri body a s istotou skončia na prvých dvoch miestach znamenajúcich postup do Paríža.Veľký krok smerom k zisku miestenky urobili aj Maďarky. V piatok vyhrali v Debrecíne nad Švédkami 28:25 a uspeli tak aj vo svojom druhom zápase na domácom turnaji. Po druhom hracom dni vedú tabuľku so štyrmi bodmi pred Švédkami a Japonkami (2 b.). Z každej skupiny sa kvalifikujú na OH prvé dve družstvá.