Holanďanky potvrdili 2. miesto v skupine triumfom nad Švédskom

EuroVolley žien 2021 - streda:



B-skupina (Plovdiv/Bul.):



Španielsko - Nemecko 0:3 (-13, -17, -21)







D-skupina (Kluž/Rum.):



Švédsko - Holandsko 0:3 (-21, -20, -13)

Bratislava 25. augusta (TASR) - Nemecké volejbalistky uspeli vo svojom piatom zápase na ME 2021. V stredajšom stretnutí B-skupiny v Plovdive zvíťazili nad Španielskom 3:0 a do osemfinále prenikli s bilanciou 4-1. Do vyraďovačky postúpia z každej zo štyroch skupín štyri tímy.V D-skupine vyhrali Holanďanky nad Švédkami 3:0 a zaistili si druhé miesto v skupine za Tureckom.