Vodné pólo: Holanďanky sú naďalej nezdolané, Rumunsko deklasovali 28:0

ME v Splite - ženy:



A-skupina:



Nemecko - Grécko 3:13 (0:2, 3:6, 0:3, 0:2)



Rumunsko - Holandsko 0:28 (0:8, 0:7, 0:6, 0:7)







B-skupina:



Srbsko - Taliansko 7:23 (1:5, 1:5, 3:7, 2:6)









Split 1. septembra (TASR) - Vodné pólistky Holandska zvíťazili v štvrtkovom zápase základnej A-skupiny ME v Splite nad Rumunskom vysoko 28:0. Jednoznačným triumfom potvrdili formu a po štyroch zápasoch majú s plným počtom 12 bodov istotu postupu do ďalšej fázy.Hráčky Grécka zvíťazili nad Nemeckom jasne 13:3. Talianky zdolali Srbsko 23:7 a v "slovenskej" B-skupine si zaistili postup do štvrťfinále. Slovenky nastúpia vo štvrtok o 20.30 h proti Francúzsku.