Holanďanky venovali zlato kolegyni do neba: Mala tu byť s nami

Šortrekárky Holandska sa tešia po triumfe v štafete na 3000 m na ZOH 2022 v Pekingu v nedeľu 13. februára 2022. Striebro získali reprezentantky Kórejskej republiky, bronz patrí domácim Číňankám. Foto: TASR/AP

Peking 13. februára (TASR) - Na pódiu sa mala tešiť s nimi a v Pekingu prežívať vrchol kariéry, všetko však zmenilo niekoľko dní v lete 2020. Holandské šortrekárky v nedeľu triumfovali v štafete na 3000 metrov na ZOH v novom olympijskom rekorde, no do očí sa im tisli nie len slzy radosti, ale aj smútku. Keď sa ich novinári pýtali, komu venujú zlaté medaily, odpovedali rovnako. Svojej bývalej kolegyni Lare van Ruijvenovej, ktorá pred necelými dvoma rokmi nečakane zomrela počas tréningového kempu.Van Ruijvenová mala skvele rozbehnutú kariéru. Na hrách v Pjongčangu 2018 bola súčasťou bronzovej holandskej štafety na 3000 m, o pár týždňov neskôr získala s tímom striebro na MS a o rok neskôr sa stala prvou ženou z krajiny tulipánov, ktorá si vybojovala titul svetovej šampiónky v individuálnej disciplíne. Na MS v Sofii získala zlato na 500 metrov. Na olympiáde v Pekingu mala patriť k líderkám tímu a favoritkám podujatia, no všetko sa nečakane zmenilo.Holandská výprava si v lete 2020 rozložila tréningový tábor na juhu Francúzska. Nechýbala v ňom ani van Ruijvenová. Vtedy dvadsaťsedemročná pretekárka však náhle ochorela a 25. júna musela do nemocnice v Perpignane. O štyri dni neskôr ju previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti s autoimunitným ochorením, následne ju uviedli do umelej kómy a podstúpila niekoľko operácií. Jej stav sa však nezlepšil a 10. júla skonala.Smutná správa devastovala holandský tím a zasiahla celú šortrekársku i širšiu športovú komunitu.povedal tréner holandskej reprezentácie Jeroen Otter, ktorý aj po dvoch rokoch prežíva vtedajšie dni nesmierne ťažko.povedal tréner.Van Ruijvenová mala patriť k líderkám štafety na zimných hrách v Pekingu.povedal Otter. Skúsený tréner musel pretvoriť tím, ktorý však pokračuje vo výnimočných výkonoch. Aj pre svoju bývalú členku. Holanďanky prišli do Pekingu ako najväčšie favoritky štafety, vlani v októbri na testovacom podujatí práve v metropole Číny vytvorili svetový rekord časom 4:02,809 minúty. Suzanne Schultingová, Selma Poutsmová, Xandra Velzeboerová a Yana van Kerkhofová za ním v nedeľu zaostali len o 60 stotín, no zlepšili vlastný olympijský rekord (4:03,409 min).povedala po triumfe Yara van Kerkhofová. Spolu s kolegyňami z tímu mali na kombinézach pripnuté malé srdiečka so vzorom mačkovitej šelmy, keďže van Ruijvenová mala prezývku "panter". Jej pamiatku si uctil napríklad aj Rus Semjon Jelistratov, ktorý nosí oranžovú helmu.povedala Schultingová, ktorá ako finišmanka priviedla Holandsko k zlatu.