Holanďanky zdolali Maďarky 28:23 a postúpili do semifinále
V ňom ich čakajú olympijské víťazky z Nórska. Maďarky sa do najlepšej štvorky dostali naposledy pred 20 rokmi, keď v roku 2005 získali bronz na šampionáte v Petrohrade.
Autor TASR
Rotterdam/'s-Hertogenbosch 10. decembra (TASR) - Hádzanárky Holandska zvíťazili vo štvrťfinále na domácich MS nad Maďarskom 28:23 a postúpili do semifinále. V ňom ich čakajú olympijské víťazky z Nórska. Maďarky sa do najlepšej štvorky dostali naposledy pred 20 rokmi, keď v roku 2005 získali bronz na šampionáte v Petrohrade.
Paraguayčanky zvíťazili v súboji o 27. miesto nad Egyptom 30:28. V dueli o 29. miesto sa tešili Uruguajčanky po triumfe nad Kubánkami 33:27 a zápas o 31. miesto vyšiel lepšie Kazachstanu, ten zdolal Irán 24:19.
MS v hádzanej žien
štvrťfinále
Holandsko - Maďarsko 28:23 (14:9)
o 31. miesto:
Irán - Kazachstan 19:24 (9:13)
o 29. miesto:
Uruguaj - Kuba 33:27 (17:16)
o 27. miesto:
Paraguaj - Egypt 30:28 (14:12)
