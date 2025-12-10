Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Holanďanky zdolali Maďarky 28:23 a postúpili do semifinále

Holandská hráčka Kelly Dulferová (vpredu vľavo) sa pokúša skórovať cez Maďarku Lauru Falusiovú-Udvardiovú (vpravo) vo štvrťfinále zápasu Holandsko - Maďarsko na MS v hádzanej žien v Rotterdame 10. decembra 2025. Foto: TASR/AP

V ňom ich čakajú olympijské víťazky z Nórska. Maďarky sa do najlepšej štvorky dostali naposledy pred 20 rokmi, keď v roku 2005 získali bronz na šampionáte v Petrohrade.

Rotterdam/'s-Hertogenbosch 10. decembra (TASR) - Hádzanárky Holandska zvíťazili vo štvrťfinále na domácich MS nad Maďarskom 28:23 a postúpili do semifinále. V ňom ich čakajú olympijské víťazky z Nórska. Maďarky sa do najlepšej štvorky dostali naposledy pred 20 rokmi, keď v roku 2005 získali bronz na šampionáte v Petrohrade.

Paraguayčanky zvíťazili v súboji o 27. miesto nad Egyptom 30:28. V dueli o 29. miesto sa tešili Uruguajčanky po triumfe nad Kubánkami 33:27 a zápas o 31. miesto vyšiel lepšie Kazachstanu, ten zdolal Irán 24:19.

MS v hádzanej žien

štvrťfinále

Holandsko - Maďarsko 28:23 (14:9)

o 31. miesto:

Irán - Kazachstan 19:24 (9:13)

o 29. miesto:

Uruguaj - Kuba 33:27 (17:16)

o 27. miesto:

Paraguaj - Egypt 30:28 (14:12)
