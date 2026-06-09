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Holanďanom sa zranil brankár Verbruggen, Koeman: Musíme počkať
Holanďania vstúpia do šampionátu v nedeľu večer proti Japonsku.
Autor TASR
New York 9. júna (TASR) - Holandský futbalový brankár Bart Verbruggen utrpel krátko pred štartom MS v USA, Kanade a Mexiku zranenie bedra. V pondelok nedohral záverečný prípravný zápas Holandska proti Uzbekistanu (2:1).
Dvadsaťtriročný gólman Brightonu, ktorý je brankárskou jednotkou „oranjes“, šiel dole z trávnika v 67. minúte po zrážke s uzbeckým obrancom Abdukodirom Chusanovom. Medzi troma žrďami ho nahradil Mark Flekken z Bayeru Leverkusen. „Musíme počkať a uvidíme. Podstúpi vyšetrenia,“ povedal o Verbruggenovom stave reprezentačný tréner Ronald Koeman podľa DPA. K dispozícii má aj Robina Roefsa zo Sunderlandu.
Holanďania vstúpia do šampionátu v nedeľu večer proti Japonsku. V F-skupine si neskôr zmerajú sily aj so Švédskom a Tuniskom.
Dvadsaťtriročný gólman Brightonu, ktorý je brankárskou jednotkou „oranjes“, šiel dole z trávnika v 67. minúte po zrážke s uzbeckým obrancom Abdukodirom Chusanovom. Medzi troma žrďami ho nahradil Mark Flekken z Bayeru Leverkusen. „Musíme počkať a uvidíme. Podstúpi vyšetrenia,“ povedal o Verbruggenovom stave reprezentačný tréner Ronald Koeman podľa DPA. K dispozícii má aj Robina Roefsa zo Sunderlandu.
Holanďania vstúpia do šampionátu v nedeľu večer proti Japonsku. V F-skupine si neskôr zmerajú sily aj so Švédskom a Tuniskom.