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Holanďanom sa zranil brankár Verbruggen, Koeman: Musíme počkať

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Na archívnej snímke z 3. júna 2026 futbalisti základnej jedenástky Holandska pózujú pred prípravným zápasom Holandsko - Alžírsko v Rotterdame. Foto: TASR/AP

Holanďania vstúpia do šampionátu v nedeľu večer proti Japonsku.

Autor TASR
New York 9. júna (TASR) - Holandský futbalový brankár Bart Verbruggen utrpel krátko pred štartom MS v USA, Kanade a Mexiku zranenie bedra. V pondelok nedohral záverečný prípravný zápas Holandska proti Uzbekistanu (2:1).

Dvadsaťtriročný gólman Brightonu, ktorý je brankárskou jednotkou „oranjes“, šiel dole z trávnika v 67. minúte po zrážke s uzbeckým obrancom Abdukodirom Chusanovom. Medzi troma žrďami ho nahradil Mark Flekken z Bayeru Leverkusen. „Musíme počkať a uvidíme. Podstúpi vyšetrenia,“ povedal o Verbruggenovom stave reprezentačný tréner Ronald Koeman podľa DPA. K dispozícii má aj Robina Roefsa zo Sunderlandu.

Holanďania vstúpia do šampionátu v nedeľu večer proti Japonsku. V F-skupine si neskôr zmerajú sily aj so Švédskom a Tuniskom.
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