Holandská atlétka Ghafoorová dostala tvrdý trest za drogy

Kleve 4. novembra (TASR) - Súd v holanskom meste Kleve poslal atlétku Madieau Ghafoorovú do väzenia na osem a pol roka.



Dvadsaťsedemročnú účastníčku OH 2016 zadržali 18. júna nemeckí colníci pri náhodnej kontrole s viac ako 50 kg drog a pri sebe mala navyše sumu 12.000 eur. Drogy by mali na čiernom trhu hodnotu 1,5 milióna eur, informovala agentúra SID.



Prokuratúra pôvodne žiadala pre bežkyňu na 400 m trest vo výške sedem a pol roka, no súd sadzbu zvýšil. Športovkyňa sa podľa vlastných slov domnievala, že pašuje dopingové preparáty. Drogy dostala v jednej z amsterdamských krčiem prostredníctvom "temných figúr" z prostredia cyklistiky a atletiky. Sudca však jej argumenty nevzal do úvahy.