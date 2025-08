Holandská nadácia Justice for Players podala hromadnú žalobu na FIFA

Amsterdam 4. augusta (TASR) – Holandská nadácia Justice for Players podala hromadnú žalobu na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a päť národných futbalových zväzov pre údajné porušenie práv v súvislosti s prestupovými pravidlami.



Nadácia v pondelok oznámila, že do konania sa môžu zapojiť všetci hráči a hráčky, ktorí od roku 2002 pôsobili v kluboch v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve. Právny krok nasleduje po rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie z minulého roka v prípade bývalého francúzskeho reprezentanta Lassanu Diarru, v ktorom súd rozhodol, že niektoré časti prestupových pravidiel FIFA odporujú pravidlám EÚ o hospodárskej súťaži a voľnom pohybe pracovnej sily.



„Bojujeme za práva hráčov, ktorých zárobky boli negatívne ovplyvnené reštriktívnymi pravidlami FIFA o ukončení zmlúv a prestupoch,“ citovala nadácia spravodajská agentúra AP. Okrem FIFA žaloba smeruje aj proti národným zväzom Holandska, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Dánska. Podľa odhadov nadácie môže byť zasiahnutých približne 100.000 profesionálnych futbalistov. Analytici spoločnosti Compass Lexecon odhadli, že dotknutí hráči počas svojej kariéry zarobili o približne osem percent menej, než by zarobili bez daných obmedzení.



Rozhodnutie v prípade Diarru nadväzuje na prelomový verdikt z roku 1995 v prípade Belgičana Jeana-Marca Bosmana, ktorý viedol k zrušeniu obmedzení pre prestupy hráčov v rámci EÚ po vypršaní zmluvy. Diarra v roku 2013 podpísal štvorročnú zmluvu s Lokomotivom Moskva, ktorú klub ukončil po jednom roku. FIFA a Športový arbitrážny súd (CAS) rozhodli, že ukončenie bolo oprávnené a hráčovi nariadili uhradiť klubu 10,5 milióna eur. Diarra argumentoval, že pre pravidlá FIFA mal problémy nájsť nový klub, keďže jeho nový zamestnávateľ mal byť spoluzodpovedný za vyplatenie odškodného. Bez angažmánu bol celú sezónu, po ktorej s ním podpísal zmluvu Olympique Marseille.



„Všetci profesionálni hráči prišli o významnú časť príjmov pre nezákonné nariadenia FIFA,“ uviedla predsedníčka nadácie Lucia Melchertsová a dodala: „Súčasný systém neprimerane zvýhodňuje FIFA, ktorá má príliš veľkú jednostrannú moc. V iných profesiách je bežné, že pracovníci môžu dobrovoľne meniť zamestnanie.“