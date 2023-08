Holandsko a Francúzsko postúpili zo slovenskej D-skupiny

ME vo volejbale žien:



A-skupina (Gent):



Srbsko - Slovinsko 3:0 (20, 11, 15)





C-skupina (Düsseldorf):



Grécko - Česko 0:3 (-21, -22, -17)



D-skupina (Tallinn):



Francúzsko - Fínsko 3:0 (22, 22, 14)



Holandsko - Estónsko 3:0 (8, 25, 19)





1. Holandsko 3 3 0 9:0 9*



2. Francúzsko 3 3 0 9:2 8*



3. SLOVENSKO 3 2 1 6:3 6



4. Fínsko 3 1 2 3:8 2



----------------------------



5. Španielsko 3 0 3 2:9 1



6. Estónsko 3 0 3 2:9 1



* - postup

Tallinn 20. augusta (TASR) - Holandské volejbalové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase D-skupiny majstrovstiev Európy za tri body a zaistili si postup do ďalšej fázy. V nedeľu si poradili s Estónskom po setoch 25:8, 27:25 a 25:19.Postup zo "slovenskej" skupiny majú isté aj osembodové Francúzky, ktoré vyhrali nad Fínskom 3:0. Slovensko je so šiestimi bodmi tretie. V pondelok o 16.00 h nastúpi proti Francúzsku, z každej šesťčlennej skupiny idú do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.V C-skupine si pripísali prvé víťazstvo české hráčky, ktoré zdolali Grécko 3:0. V áčku vyhrali Srbky nad Slovinskom 3:0 a sú na čele tabuľky.