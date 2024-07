Holandsko a Turecko uzavrú štvrťfinálový program ME v Nemecku

Sobota 6. júla, 21.00 h



štvrťfinále /Olympijský štadión, Berlín/



Holandsko - Turecko



rozhodca: Clement Turpin (Fr.)







Predpokladané zostavy:



Holandsko: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake - Schouten, Reijnders - Malen, Simons, Gakpo - Depay



Turecko: Günok - Müldür, Ayhan, Demiral, Kadioglu - Özcan, Yokuslu - Güler, Calhanoglu, Yildiz - Yilmaz





Berlín 5. júla (TASR) - Futbalisti Holandska a Turecka uzavrú štvrťfinálový program ME v Nemecku, ich vzájomný zápas je na programe v sobotu od 21.00 h v Berlíne. "Oranjes" zabojujú o prvú účasť v semifinále európskeho šampionátu od roku 2004. Turci postúpili medzi štyri najlepšie tímy na ME iba v roku 2008. Víťaz sa stretne s úspešnejším z dvojice Anglicko - Švajčiarsko.Holanďania v osemfinále dominovali proti Rumunsku, ktoré zdolali 3:0. Ich hernú prevahu potvrdila aj športovo-analytická spoločnosť Opta, ktorá vypočítala, žemali až 50 dotykov s loptou vo vnútri pokutového územia Rumunska, čo je historicky najvyššie číslo, aké národný tím kedy dosiahol. Pochvalu si vyslúžil od trénera Ronalda Koemana najmä Xavi Simons, ktorý v pozícii režiséra hry pripravil prvý gól Codymu Gakpovi a podieľal sa aj na treťom presnom zásahu Donyella Malena. "povedal Koeman. Ofenzíva sa bude spoliehať proti Turecku aj na Gakpa, ktorý nastrieľal na turnaji tri góly, rovnako ako najlepší slovenský strelec Ivan Schranz, Nemec Jamal Musiala a Georges Mikautadze z Gruzínska.Turci majú za sebou víťazný duel s Rakúskom, v ktorom sa blysol dvoma gólmi Merih Demiral. Štart 26-ročného obrancu proti Holandsku bol dlho otázny, keďže čelil vyšetrovaniu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) za kontroverzné gesto, ktoré použil počas oslavy svojho druhého gólu do siete Rakúska. Do zostavy sa vráti kapitán Hakan Calhanoglu, ktorý vynechal duel s Rakúskom. Tréner Vincenzo Montella s určitosťou nemôže počítať s Ismailom Yuksekom, ktorý nazbieral dve žlté karty, čo znamená stopku vo štvrťfinále. Kartový limit vyradil z hry aj jeho spoluhráča Orkuna Kokcuho. "uviedol Kokcu s odkazom na zápas kvalifikácie MS proti Holandsku zo septembra 2021, v ktorom Turecko utrpelo debakel 1:6. Turci venujú podstatnú časť prípravy videoanalýze súperovej hry. "povedal asistent trénera tureckého tímu Daniele Russo.Duel sľubuje búrlivú atmosféru na Olympijskom štadióne v Berlíne. Na tribúnach ženie Turecko dopredu množstvo fanúšikov, keďže v Nemecku žijú takmer tri milióny Turkov. Priaznivci "Oranjes" však zatiaľ ovládli v žiarivých dresoch každé mesto, ktoré počas turnaja navštívili.