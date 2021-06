Holandsko na záver C-skupiny zdolalo Severné Macedónsko 3:0

C-skupina - 3. kolo:



Amsterdam



Severné Macedónsko - Holandsko 0:3 (0:1)



Góly: 51. a 58. Wijnaldum, 24. Depay, rozhodovali: Kovács – Marinescu, Artene (všetci Rum.), ŽK: S. Ristovski, Musiliu, Alioski, Kostadinov (všetci S. Macedónsko)



Severné Macedónsko: Dimitrievski - S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardhi (78. stojanovski), Ademi (78. Nikolov) - Tričkovski (56. Čurlinov), Elmas, Trajkovski (68. Hasani) - Pandev (78. Kostadinov)

Holandsko: Stekelenburg - de Vrij (46. Timber), De Light, Blind - Dumfries (46. Berghuis), De Jong (79. Gakpo), Wijnaldum, Grevenberch, Van Aanholt - Depay (66. Weghorst), Malen (66. Promes)



1. HOLANDSKO 3 3 0 0 8:2 + 6 9

2. RAKÚSKO 3 2 0 1 4:3 + 1 6

3. UKRAJINA 3 1 0 2 4:5 - 1 3

4. SEVERNÉ MACEDÓNSKO 3 0 0 3 2:8 - 6 0



Amsterdam 21. júna (TASR) - Holandskí futbalisti postúpili do osemfinále EURO 2020 bez straty bodu. V záverečnom vystúpení v C-skupine zdolali v Amsterdame Severné Macedónsko hladko 3:0.Holanďania sa v ďalšej fáze stretnú 27. júna v Budapešti proti postupujúcemu z 3. miesta v D, E alebo F-skupine. Severní Macedónci sa s turnajom rozlúčili bez bodu.Zápas sa nezačal vo vysokom tempe, Holanďania vedomí si istoty prvého miesta v skupine sa dopredu príliš nehrnuli. Macedónci už nemali šancu na postup, ale nepôsobili odovzdaným dojmom a ako prví rozvlnili sieť, no zásah Tričkovského neplatil pre ofsajd. Holanďania získavali prevahu, no vo finálnej fáze doplácali na nepresnosť, či prihrávku "navyše". Severní Macedónci čakali na svoju šancu a v 22. minúte boli blízko k otváraciemu gólu, keď na hranici šestnástky dostal priestor Trajkovski a trafil žrď. Vzápätí sa však dostali do protiútoku Holanďania. Najprv sa zdalo, že Malen v strede akciu pokazil zlou prihrávkou na Depaya. Ten mu loptu vrátil, Malen ju potiahol po kraji, v šestnástke ju posunul Depayovi, ktorý otvoril skóre. Macedónci sa nestiahli, sympaticky sa pokúšali vyrovnať, no ich vyloženú príležitosť si nevypracovali. Naopak, Holanďania v poloexhibičnom tempe mohli pridať aj ďalšie góly, no Dumfries v jasnej šanci neprekonal brankára. V závere polčasu sa preštrikoval do šestnástky Depay, no jeho prihrávku do päťky vyrazil Dimitrievski.Severní Macedónci vstúpili do druhého polčasu aktívne, ale domáca obrana odolala. Na druhej strane mal veľkú príležitosť De Ligt, jeho hlavičku po rohovom kope na bránkovej čiare odvrátil Tričkovski. Macedónci však vzápätí predsa inkasovali. Po kraji prenikol Depay, prihral nabiehajúcemu Wijnaldumovi a ten z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 2:0. Hostí druhý gól zaskočil, ešte sa však ani nestihli upokojiť a už prehrávali o tri góly. Depay sa dostal za obranu, jeho pokus ešte Dimitrievski vyrazil, ale iba pred Wijnalduma a holandský kapitán pridal svoj druhý zásah. V 69. minúte nakrátko prerušilo duel striedanie Gorana Pandeva, ktorý uzavrel svoju reprezentačnú kariéru, jeho spoluhráči mu pripravili pri odchode čestnú uličku. Na jeho miesto nastúpil háč MFK Ružomberok Tihomir Kostadinov. Jeho príchod na ihrisko však nemal vplyv na priebeh zápasu, aj Holanďania už len šetrili sily a duel už len v pohode dohrali.