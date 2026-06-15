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Holandsko remizovalo s Japonskom 2:2, Koeman: Som sklamaný
Po bezgólovom prvom polčase išli „Oranjes“ do vedenia zásluhou Virgila van Dijka, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Keito Nakamura.
Autor TASR
Dallas 15. júna (TASR) - Futbalisti Holandska remizovali vo svojom prvom zápase na MS 2026 s Japonskom 2:2. Zverenci Ronalda Koemana v dueli F-skupiny dvakrát viedli, ale Japonci dokázali na oba ich zásahy odpovedať.
Po bezgólovom prvom polčase išli „Oranjes“ do vedenia zásluhou Virgila van Dijka, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Keito Nakamura. Crysencio Summerville však v 64. minúte vrátil Holanďanom vedenie, ale to si favorit nepostrážil. V 88. minúte vyrovnal po rohovom kope Daiči Kamada.
Holanďania odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Švédsku (19.00 SELČ). Japonsko sa stretne o deň neskôr v sobotu 21. júna od 6.00 SELČ s Tuniskom.
Zápas sa začal vo svižnom tempe, ako prví sa dostali do šance Holanďania. Gakpo prihral kolmicou Malenovi do šestnástky, Malen sa dobre uvoľnil, ale jeho strelu Suzuki vyrazil na rohový kop. Hra sa potom prelievala, oba tímy sa pokúšali rýchlymi výpadmi ohroziť súpera. Japoncom však chýbalo viac presnosti a prvý strelecký pokus mali až v 28. minúte zásluhou Ita. Holanďania boli predsa len o niečo nebezpečnejší a najskôr prekopol bránu Dumfries a potom prišla veľká šanca „Oranjes“. Po rohovom kope zakončoval hlavou Malen, Suzuki však dokázal aj tentoraz zasiahnuť. Až v závere prvého polčasu si dobrú možnosť vypracovali aj Japonci, keď sa po centri z pravej strany dostala lopta až k voľnému Nakamurovi, ten nebezpečne vystrelil len tesne vedľa pravej žrde. Krátko na to trafil Ueda len bočnú sieť.
Prvá gólová radosť prišla až po prestávke a dočkali sa jej Holanďania. Najskôr získali štandardku z ľavej strany a hoci Reijndersov center problémov odvrátil Maeda, loptu vrátil do šestnástky Gravenberch a osamotený van Dijk mal dosť času hlavou namieriť loptu od žrde do siete - 1:0. Ich radosť však trvala len šesť minút, keď po akcii Japoncov vystrelil spoza šestnástky Nakamura, loptu ešte jemne tečoval van Hecke a Verbruggen už nestačil zasiahnuť - 1:1. O ďalších sedem minút napriahol ľavačkou spoza šestnástky Summerville a lopta zapadla k vzdialenejšej pravej žrdi - 2:1. Od tej chvíle však prebrali taktovku Japonci, ich súperi sa až príliš stiahli a to napokon využili. V 88. minúte po rohovom kope hlavičkoval Ogawa, loptu ešte hlavou usmernil do siete Kamada a stanovil konečný rezultát.
Po bezgólovom prvom polčase išli „Oranjes“ do vedenia zásluhou Virgila van Dijka, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Keito Nakamura. Crysencio Summerville však v 64. minúte vrátil Holanďanom vedenie, ale to si favorit nepostrážil. V 88. minúte vyrovnal po rohovom kope Daiči Kamada.
Holanďania odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Švédsku (19.00 SELČ). Japonsko sa stretne o deň neskôr v sobotu 21. júna od 6.00 SELČ s Tuniskom.
MS vo futbale - F-skupina:
Holandsko - Japonsko 2:2 (0:0)
Góly: 51. van Dijk, 64. Summerville - 57. Nakamura, 88. Kamada. Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Summerville, Depay, van de Ven, 69.285 divákov.
Holandsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – de Jong – Gravenberch (81. Ake), Reijnders (70. Timber) – Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey)
Japonsko: Suzuki - Watanabe (75. Tomijasu), Taniguči, H. Ito – Doan (76. Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura – Kubo (75. Ogawa), Ueda (84. Shiogai), Maeda (67. D. Ito)
Holandsko - Japonsko 2:2 (0:0)
Góly: 51. van Dijk, 64. Summerville - 57. Nakamura, 88. Kamada. Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Summerville, Depay, van de Ven, 69.285 divákov.
Holandsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – de Jong – Gravenberch (81. Ake), Reijnders (70. Timber) – Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey)
Japonsko: Suzuki - Watanabe (75. Tomijasu), Taniguči, H. Ito – Doan (76. Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura – Kubo (75. Ogawa), Ueda (84. Shiogai), Maeda (67. D. Ito)
Zápas sa začal vo svižnom tempe, ako prví sa dostali do šance Holanďania. Gakpo prihral kolmicou Malenovi do šestnástky, Malen sa dobre uvoľnil, ale jeho strelu Suzuki vyrazil na rohový kop. Hra sa potom prelievala, oba tímy sa pokúšali rýchlymi výpadmi ohroziť súpera. Japoncom však chýbalo viac presnosti a prvý strelecký pokus mali až v 28. minúte zásluhou Ita. Holanďania boli predsa len o niečo nebezpečnejší a najskôr prekopol bránu Dumfries a potom prišla veľká šanca „Oranjes“. Po rohovom kope zakončoval hlavou Malen, Suzuki však dokázal aj tentoraz zasiahnuť. Až v závere prvého polčasu si dobrú možnosť vypracovali aj Japonci, keď sa po centri z pravej strany dostala lopta až k voľnému Nakamurovi, ten nebezpečne vystrelil len tesne vedľa pravej žrde. Krátko na to trafil Ueda len bočnú sieť.
Prvá gólová radosť prišla až po prestávke a dočkali sa jej Holanďania. Najskôr získali štandardku z ľavej strany a hoci Reijndersov center problémov odvrátil Maeda, loptu vrátil do šestnástky Gravenberch a osamotený van Dijk mal dosť času hlavou namieriť loptu od žrde do siete - 1:0. Ich radosť však trvala len šesť minút, keď po akcii Japoncov vystrelil spoza šestnástky Nakamura, loptu ešte jemne tečoval van Hecke a Verbruggen už nestačil zasiahnuť - 1:1. O ďalších sedem minút napriahol ľavačkou spoza šestnástky Summerville a lopta zapadla k vzdialenejšej pravej žrdi - 2:1. Od tej chvíle však prebrali taktovku Japonci, ich súperi sa až príliš stiahli a to napokon využili. V 88. minúte po rohovom kope hlavičkoval Ogawa, loptu ešte hlavou usmernil do siete Kamada a stanovil konečný rezultát.
hlasy po zápase /zdroj fifa.com, AFP/:
Hadžime Morijasu, tréner Japonska: „Nie som príliš spokojný s remízou, ale hoci sme dvakrát prehrávali, hráči to nevzdali a ako tím spoločne tvrdo bojovali. Hoci je zisk jediného bodu trochu sklamaním, spoločným úsilím sa nám podarilo dosiahnuť tento výsledok. Trpezlivo sme bránili a potom sme sa snažili byť v útoku agresívnejší. Hráči zrealizovali to, čo sme naplánovali a na čo sme sa pripravili.“
Ronald Koeman, tréner Holandska: „Som sklamaný, že sme nevyhrali. Nie som však až taký pesimistický. Videl som tím, ktorý urobil veľký pokrok, samozrejme, môžeme hrať lepšie a počas turnaja sa o to pokúsime.“
Daiči Kamada, stredopoliar Japonska: „Pred zápasom sme hovorili, že potrebujeme získať aspoň jeden bod. Zápas bol náročný, ale podarilo sa nám ukázať to, na čo sme sa pripravili, a bolo dobré, že sme si odniesli aspoň jeden bod. Proti silnému súperovi, akým je Holandsko, ak prehrávate 0:1, môže sa to ľahko zmeniť na 0:2 alebo 0:3. Skutočnosť, že sme sa nevzdali a vybojovali remízu, svedčí o charaktere tohto tímu.“
Virgil van Dijk, kapitán Holandska: „Myslím si, že sme bránili dobre. Na konci sme sa stiahli trochu príliš hlboko, ale samozrejme, že v tom zohrávajú úlohu aj okolnosti. Oni si veľa šancí nevytvorili, preto sme viac sklamaní, že sme inkasovali zo štandardnej situácie. Taká je však realita, berieme bod a teraz sa sústredíme na Švédsko. Musíme jednoducho pokračovať ďalej. Je to začiatok a musíme sa do turnaja dostať. Dúfajme, že nás čaká ešte veľa zápasov.“
Hadžime Morijasu, tréner Japonska: „Nie som príliš spokojný s remízou, ale hoci sme dvakrát prehrávali, hráči to nevzdali a ako tím spoločne tvrdo bojovali. Hoci je zisk jediného bodu trochu sklamaním, spoločným úsilím sa nám podarilo dosiahnuť tento výsledok. Trpezlivo sme bránili a potom sme sa snažili byť v útoku agresívnejší. Hráči zrealizovali to, čo sme naplánovali a na čo sme sa pripravili.“
Ronald Koeman, tréner Holandska: „Som sklamaný, že sme nevyhrali. Nie som však až taký pesimistický. Videl som tím, ktorý urobil veľký pokrok, samozrejme, môžeme hrať lepšie a počas turnaja sa o to pokúsime.“
Daiči Kamada, stredopoliar Japonska: „Pred zápasom sme hovorili, že potrebujeme získať aspoň jeden bod. Zápas bol náročný, ale podarilo sa nám ukázať to, na čo sme sa pripravili, a bolo dobré, že sme si odniesli aspoň jeden bod. Proti silnému súperovi, akým je Holandsko, ak prehrávate 0:1, môže sa to ľahko zmeniť na 0:2 alebo 0:3. Skutočnosť, že sme sa nevzdali a vybojovali remízu, svedčí o charaktere tohto tímu.“
Virgil van Dijk, kapitán Holandska: „Myslím si, že sme bránili dobre. Na konci sme sa stiahli trochu príliš hlboko, ale samozrejme, že v tom zohrávajú úlohu aj okolnosti. Oni si veľa šancí nevytvorili, preto sme viac sklamaní, že sme inkasovali zo štandardnej situácie. Taká je však realita, berieme bod a teraz sa sústredíme na Švédsko. Musíme jednoducho pokračovať ďalej. Je to začiatok a musíme sa do turnaja dostať. Dúfajme, že nás čaká ešte veľa zápasov.“