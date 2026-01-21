< sekcia Šport
Holandsko zdolalo Gruzínsko 31:26 v zápase E-skupiny
Hlavná fáza odštartuje v piatok, postúpili do nej dva najlepšie tímy z každej zo základných skupín.
Autor TASR
Malmö 21. januára (TASR) - Holandskí hádzanári ukončili svoje pôsobenie na majstrovstvách Európy výhrou nad Gruzínskom 31:26. Vo švédskom Malmö už ani jeden z tímov nemal šancu na postup do hlavnej fázy, keďže Gruzínci nezískali v E-skupine ani bod a Holanďania len dva za stredajší triumf.
V hlavnej časti sa z „éčka“ predstavia Švédi a Chorváti, ktorí ešte vo vzájomnom zápase zabojovali o prvenstvo v skupine. Hlavná fáza odštartuje v piatok, postúpili do nej dva najlepšie tímy z každej zo základných skupín. Tam sa vytvoria dve šesťčlenné skupiny, z ktorých sa prví dvaja prebojujú do semifinále.
hádzaná - ME
E-skupina (Malmö/Švéd.):
Holandsko – Gruzínsko 31:26 (18:15)
