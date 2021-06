Holandsko zdolalo Rakúsko, zabezpečilo si víťazstvo v skupine

C-skupina - 2. kolo:

Amsterdam



Holandsko - Rakúsko 2:0 (1:0)



Góly: 11. Depay (z 11 m), 67. Dumfries. Rozhodovali: Grinfeeld - Hassan, Yarkoni (všetci Izr.), ŽK: De Roon - Alaba, Bachmann



Holandsko: Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind (64. Ake) - Dumfries, De Roon (74. Gravenberch), Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt (65. Wijndal) - Weghorst (64. Malen), Depay (82. L. De Jong)

Rakúsko: Bachmann - Lainer, Dragovič (84. Lienhart), Hinterreger, Ulmer - Baumgartner (70. Lazaro), Schlager (84. Onisiwo), Laimer (62. Grillitsch), Alaba - Gregoritsch (61. Kalajdžič), Sabitzer

Amsterdam 17. júna (TASR) - Futbalisti Holandska si zahrajú osemfinále majstrovstiev Európy. Vo štvrtkovom stretnutí C-skupiny zvíťazili na domácom štadióne v Amsterdame nad Rakúšanmi 2:0 vďaka gólom Memphisa Depaya z jedenástky a Denzela Dumfriesa. Na konte majú plný počet 6 bodov a s istotou obsadia v tabuľke prvé miesto.Holanďania ukončia svoje účinkovanie v skupinovej fáze v pondelok 21. júna proti Severnému Macedónsku opäť v Amsterdame. Rakúšania si v treťom vystúpení v ten istý deň zmerajú sily v priamom súboji o druhú priečku s Ukrajinou v Bukurešti (oba zápasy o 18.00 h).Oba tímy mali pred vzájomný súbojom na konte tri body a jeden z nich si v prípade víťazstva mohol zabezpečiť postup do osemfinále. Holanďania vrátane obrancov vstúpili do zápasu veľmi ofenzívne a veľmi rýchlo sa dočkali gólovej odmeny. Najprv sa na útočný výlet vybral De Vrij a po ňom skončil na zemi aj Dumfries, ktorému Alaba prišliapol nohu vnútri šestnástky. Po krátkej konzultácii to hlavnému rozhodcovi Grinfeeldovi potvrdil aj VAR a nariadenú jedenástku strelou k žrdi premenil Depay. Favorit otvoril skóre už v 11. minúte, čo Rakúšanom bez potrestaného kanoniera Arnautoviča výrazne skomplikovalo situáciu. "Oranjes" robili súperovi problémy svojou rýchlosťou, špeciálne pri chuti boli F. De Jong a Depay, ktorý v 25. minúte po autovom vhadzovaní pohotovou strelou z kraja šestnástky trafil bočnú sieť. Až po takmer polhodine hry ukázali zuby aj Rakúšania, ale Sabitzer nedotiahol svoj prienik do pokutového územia do zakončenia. V závere predviedli Holanďania ďalšie rýchlu akciu, Weghorst si spracoval loptu v šestnástke a namiesto strely ponúkol loptu Depayovi, ten vo vyloženej možnosti prestrelil bránku. Vzápätí Rakúšania zblokovali pokus Wijnalduma a Holandsko viedlo cez prestávku o jediný gól.Domáci neodštartovali druhý polčas tak svižne ako úvodné dejstvo a dopriali súperovi trocha priestoru, Rakúšania ho však nedokázali zužitkovať. Stekelenburga sa im nedarilo ohrozovať ani zo štandardných situácií a napriek najtesnejšiemu manku mali k bodovému zisku ďaleko. Naopak, po hodine hry mohli Holanďania zo štandardky zdvojnásobiť svoj náskok. Po Depayovom rohu Weghorst sklepol pre De Ligta, ktorého hlavičku z bezprostrednej blízkosti vyrazil Bachmann a lopta sa poodrážala mimo bránky. Rakúšania sa v snahe o vyrovnanie vytiahli o čosi vyššie a v 67. minúte to domáci potrestali poisťujúcim zásahom. Depay vyslal do expresnej kontry striedajúceho Malena, ktorý sa rútil sám na Bachmanna, no prihral ešte nabiehajúcemu Dumfriesovi a ten prepálil rakúskeho brankára. Kalajdžičovu hlavičku skrotil Stekelenburg, Alaba vystrelil z diaľky tesne vedľa a v závere si holandský brankár poradil aj s hlavičkou Onisiwa.