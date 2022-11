Holandsko zdolalo Senegal 2:0, Európania rozhodli v závere

Holandský futbalista Vincent Janssen (vľavo) a hráč Senegalu Pape Abou Cisse bojujú o loptu počas zápasu základnej A-skupiny Senegal - Holandsko na MS v katarskej Dauhe v pondelok 21. novembra 2022. Foto: TASR - AP

A-skupina, 1. kolo:



Senegal - Holandsko 0:1 (0:0)



Góly: 84. Gakpo, 90.+9 Klaassen, ŽK: N. Mendy, I. Gueye - de Ligt. Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), 41.721 divákov.



Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (62. Jakobs) - I. Gueye, N. Mendy, Kouyate (73. P. Gueye) - Diatta (74. Jackson), Dia (69. Dieng), Sarr



Holandsko: Noppert - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Ake, Blind - Berghuis (79. Koopmeiners), F. de Jong, Gakpo (90.+4 de Roon) - Janssen (62. Depay), Bergwijn (79. Klaassen)



Holandský futbalista Virgil van Dijk (vľavo) a hráč Senegalu Boulaye Dia v hlavičkovom súboji počas zápasu základnej A-skupiny Senegal - Holandsko na MS v katarskej Dauhe v pondelok 21. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Futbaloví fanúšikovia Senegalu povzbudzujú pred zápasom základnej A-skupiny Senegal - Holandsko na MS v katarskej Dauhe v pondelok 21. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Holandská futbalová fanúšička povzbudzuje pred zápasom základnej A-skupiny Senegal - Holandsko na MS v katarskej Dauhe v pondelok 21. novembra 2022. Foto: TASR - AP

tabuľka:



1. Ekvádor 1 1 0 0 2:0 3



. Holandsko 1 1 0 0 2:0 3



3. Katar 1 0 0 1 0:2 0



. Senegal 1 0 0 1 0:2 0

Dauha 21. novembra (TASR) - Holandskí futbalisti zvládli svoj prvý zápas na 22. majstrovstvách sveta. V pondelkovom stretnutí A-skupiny v katarskej Dauhe zdolali Senegal 2:0. Za triumfom ich nasmeroval v 84. minúte hlavičkou Cody Gakpo, čo bola prvá strela "Oranjes" na bránku. V nadstavenom čase pridal druhý gól Davy Klaassen.Holanďania tak neprehrali ani v šestnástom zápase po sebe vrátane prípravných duelov. Naposledy podľahli Česku 0:2 v osemfinále vlaňajších majstrovstiev Európy, odvtedy majú na konte dvanásť výhier a štyri remízy. V piatok 25. novembra sú na programe stretnutia druhého kola A-skupiny Katar - Senegal (14.00) a Holandsko - Ekvádor (17.00).Na štadióne Al Thumama mali prvú veľkú šancu Holanďania, keď sa dostal v šestnástke pred brankára Gakpo, ale namiesto strely sa rozhodol ešte prihrať a nik z jeho spoluhráčov na loptu nedosiahol. Na druhej strane pohrozil strelou spoza šestnástky Sarr, no letela tesne nad. Senegal, ktorý prišiel krátko pred šampionátom o svojho lídra Maneho, sa favorizovaného súpera nezľakol a od úvodu mu bol vyrovnaný partner. Úradujúci africký majster hral zo zabezpečenej obrany, no v 19. minúte nechal po vlastnom rohu prejsť Holandsko do rýchleho brejku. Frankie de Jong sa ocitol sám pred brankárom, ale premrhal šancu na strelu a nakoniec aj na prihrávku. V 26. minúte sa prihlásil o slovo opäť aktívny Sarr, jeho technický pokus k žrdi odhlavičkoval van Dijk na roh. V závere polčasu namieril Berghuis ľavačkou tesne nad.Aj po zmene strán pokračoval taktický duel, ani jedno mužstvo príliš neotváralo brány svojej defenzívy, bojovalo sa o každú loptu a ani tempo nebolo príliš vysoké. Holanďania síce viac držali loptu na svojich kopačkách, ale ďaleko od Mendyho bránky a v ofenzíve im to nebolo nič platné. V 54. minúte mieril van Dijk po rohu tesne nad a potom prišli dve dobré šance Afričanov. V 65. minúte po zisku lopty v strede poľa a rýchlej akcii vystrelil Dia z uhla presne k žrdi, ale vyznamenal sa Noppert. Holandský brankár, ktorý si odkrútil reprezentačnú premiéru a doteraz nechytal ani v európskych pohároch, sa blysol pohotovým zákrokom aj o osem minút po prudkej strele Idrissu Gueyeho. Vyrovnaný duel nakoniec rozhodla situácia z 85. minúty, keď Frankie de Jong poslal zľava center do šestnástky na nabehnutého Gakpa, ktorý hlavou prekonal brankára Mendyho. Bola to vôbec prvá strela "Oranjes" na bránu. Vzápätí vyrazil Noppert ďalšiu šancu súpera. Rozhodcovia nadstavili osem minút a v poslednej akcii zápasu sa Holanďania presadili druhýkrát, keď z dorážky trafil Klaassen.