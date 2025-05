Holandský cyklista Hoole vyhral časovku v 10. etape

Pisa 20. mája (TASR) - Holandský cyklista Daan Hoole triumfoval v utorkovej 10. etape Giro d'Italia. Jazdec tímu Lidl-Trek vyhral v 28,6 km dlhej časovke medzi mestami Lucca a Pisa o sedem sekúnd pred Britom Joshuom Tarlingom (Ineos Grenadiers). Na tretej priečke skončil s odstupom 10 sekúnd ďalší Brit Ethan Hayter zo stajne Soudal Quick-Step. Na čele celkovej klasifikácie zostal napriek 37. pozícii Mexičan Isaac Del Toro (SAE Team Emirates XRG).



Cyklistov čakal po dni voľna boj proti chronometru. Profil etapy bol takmer úplne rovinatý, no výsledky výrazne ovplyvnilo počasie. Na dážď doplatilo viacero jazdcov vrátane favoritov. V prvej časti štartujúcich najlepšie zašiel Hayter. Hoole bol však najrýchlejší na prvom medzičase, na druhom a v cieli ešte náskok navýšil. Dostal sa priebežne do vedenia, ktoré udržal až do konca. Najviac sa k nemu dokázal priblížiť Tarling, mal v úvode 17 sekúnd na Holanďana. Postupne však strácal a tesne mu to nestačilo na Hooleho.



Potom sa už na trať vydali aj cyklisti z prvej päťnástky priebežného poradia. Vyplnila sa však predpoveď počasia a začalo pršať. Napriek nepriaznivým podmienka zašiel dobre Slovinec Primož Roglič (Red Bull - Bora-Hansgrohe), ktorý skončil na 19. priečke s mankom 75 sekúnd. V celkovom poradí sa posunul o päť miest na 5. pozíciu. Úvod časovky vyšiel Španielovi Juanovi Ayusovi. Tímový kolega Del Tora sa mohol obliecť aj do ružového, no posledný úsek mu nevyšiel a Mexičan zostal stále na čele, no má už len 25-sekundový náskok.