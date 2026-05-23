Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Šport

Holandský jazdec Max Verstappen potvrdil, že neodchádza

.
Na snímke Max Verstappen. Foto: TASR/AP

Počas dlhšej prestávky medzi podujatiami F1 si 28-ročný Holanďan zajazdil na 24-hodinovke na nemeckom Nürburgringu, čím len zvýraznil špekulácie o svojom konci.

Autor TASR
Montreal 23. mája (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen potvrdil pokračovanie v seriáli majstrovstiev sveta F1. Štvornásobný svetový šampión a pilot Red Bullu je už dlhšiu dobu verejným kritikom aktuálnych pravidiel šampionátu.

Počas dlhšej prestávky medzi podujatiami F1 si 28-ročný Holanďan zajazdil na 24-hodinovke na nemeckom Nürburgringu, čím len zvýraznil špekulácie o svojom konci. Počas VC Kanady však potvrdil, že z F1 neodchádza. „Len ak sa udeje niečo šialené, ale nečakám, že by k niečomu takému mohlo prísť. Verím, že každý dodrží slovo, ale môžem potvrdiť zotrvanie v F1,“ citovala Verstappena agentúra DPA.

V priebežnom poradí šampionátu je zatiaľ jazdec Red Bullu na siedmej pozícii s 26 bodmi. Práve v tomto tíme by rád zotrval až do konca kariéry.
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

HRABKO: Poslanci nechcú, aby sa dalo referendom krátiť volebné obdobie