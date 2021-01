Obranca Fosu-Mensah prichádza na pomoc Bayeru Leverkusen

Leverkusen 13. januára (TASR) - Holandský futbalový obranca Timothy Fosu-Mensah prestúpil z Manchestru United do Bayeru Leverkusen. S účastníkom nemeckej Bundesligy podpísal kontrakt do 30. júna 2024.



"Farmaceuti" zaplatili za trojnásobného holandského reprezentanta odstupné necelé dva milióny eur. Príchod Fosua-Mensaha by mal Bayeru pomôcť vyriešiť problémy na pravej strany obrany. Santiago Arias a bývalý kapitán Lars Bender sú totiž dlhodobo zranení. Informovala o tom agentúra DPA.