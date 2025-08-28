Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Holandský stredopoliar Simons mieri z RB Lipsko do Tottenhamu

Na archívnej snímke Xavi Simons. Foto: TASR/AP

O 22-ročného Simonsa sa počas leta zaujímala londýnska Chelsea, no napokon nedošlo k dohode a medzi vážnych záujemcov sa zaradil Tottenham.

Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Holandský futbalový stredopoliar Xavi Simons bude pôsobiť v Tottenhame. Do tímu anglickej Premier League zamieril z nemeckého RB Lipsko, ktorý mu dal povolenie vynechať tréning a odcestovať do Londýna, aby „vyriešil svoju budúcnosť“. Informovala o tom agentúra DPA.

O 22-ročného Simonsa sa počas leta zaujímala londýnska Chelsea, no napokon nedošlo k dohode a medzi vážnych záujemcov sa zaradil Tottenham. Vedenie klubu má záujem priviesť posily do ofenzívy a Simonsa má medzi prioritami. Tréner „Spurs“ Thomas Frank naďalej hľadá hráča na pozíciu číslo 10 po tom, čo sa mu nepodarilo získať kapitána Nottinghamu Forest Morgana Gibbsa-Whitea a ani Eberechiho Ezeho z Crystal Palace, ktorý zamieril do Arsenalu. James Maddison, ktorý pôsobí na tejto pozícii, bude Tottenhamu chýbať väčšiu časť sezóny 2025/2026.

Simons je produkt barcelonskej akadémie La Masia, z ktorej v roku 2019 prestúpil do Paríža Saint-Germain. Následne absolvoval hosťovanie v PSV Eindhoven. Uplynulé dve sezóny strávil v Lipsku, kde v 78 zápasoch strelil 22 gólov.
