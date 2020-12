Holandský útočník Dost prestúpil z Frankfurtu do FC Bruggy

Bruggy 25. decembra (TASR) - Holandský futbalista Bas Dost bude v kariére pokračovať v FC Bruggy. Belgický klub sa dohodol na prestupe s Eintrachtom Frankfurt, s ktorým mal 31-ročný útočník zmluvu do júna 2022.



"Pandémia sa dotkla aj nás a Bruggy nám ponúkli lukratívne podmienky. Musíme zobrať do úvahy ekonomický prínos, preto sme súhlasili a prajeme Basovi všetko dobré," citovala agentúra DPA stanovisko Eintrachtu.



Dost prišiel do Frankfurtu minulý rok zo Sportingu Lisabon. Za nemecký klub odohral celkovo 45 zápasov a strelil 15 gólov.