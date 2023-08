Holandský večer hrôzy, Bolová i Hassanová spadli v súboji o zlato

Budapešť 19. augusta (TASR) - Holandská atletika zažila v sobotu v Budapešti počas prvého dňa majstrovstiev sveta mimoriadne trpký večer. V krátkom čase spadli tesne pred cieľom v súboji o zlato obe jej v súčasnosti najúspešnejšie a najpopulárnejšie pretekárky. Sifan Hassanová na trati 10.000 m i Femke Bolová ako finišmanka miešanej štafety na 4x400 m.



Hassanová má v Budapešti mimoriadne náročný program. V dopoludňajšom bloku postúpila v rozbehu na 1500 m do semifinále a v pláne má aj štart na 5000 m. Na najdlhšej trati na dráhe nastúpila do súboja o cenné kovy ako úradujúca olympijská šampiónka z Tokia, no v hlave mala aj spomienky na neúspešnú súťaž spred roka. Na MS v Eugene skončila tesne pod stupňami víťazov. V metropole Maďarska sa bežalo pomaly, Holanďanka zaútočila z favoritiek ako prvá na protiľahlej rovinke v poslednom kole. Držať sa jej dokázala iba Etiópčanka Gudaf Tsegayová a obe ženy bojovali pred cieľovou šachovnicou bok po boku. Hassanová sa však neudržala na nohách a hoci sa postavila a prišla do cieľa, patrilo jej až 11. miesto.



Tridsaťročná dvojnásobná majsterka sveta z Dauhy 2019 nehľadala po pretekoch výhovorky. "Snažím sa usmievať, ale je to veľmi ťažké. Som veľmi sklamaná. Takýto je šport, takéto veci sa stávajú. Mala som skrátka zlú chvíľu," povzdychla si podľa AFP Hassanová v čase, keď ešte netušila, že niečo veľmi podobné sa o niekoľko minút stane ďalšej žene v oranžovom.



Holanďania obhajovali v miešanej štafete striebro a k tejto pomerne novej disciplíne pristúpili s plnou vážnosťou, keďže v nej mali oveľa väčšiu šancu na zlato ako v tradičných štafetách. Bolová bojovala v cieľovej rovinke o titul s Američankou Alexis Holmesovou, no rovnováhu neudržala. Rýchlo sa zdvihla zo zeme a prešla cieľovou čiarou na medailovej pozícii, no kolík nechala na zemi. Rozhodcovia tak holandskú štafetu museli diskvalifikovať, čo potešilo bronzových Čechov.



Bolová si ihneď svoju chybu uvedomila a skryla svoju tvár do dlaní. "Neviem, čo sa stalo. Nič podobné sa mi neprihodilo nikdy predtým. Bojovala som v tesnom súboji pred cieľom. Skrátka som do toho tlačila a tlačila," ťažko hľadala odpoveď Bolová, ktorá musí hodiť neúspech za hlavu, keďže bude v Budapešti najväčšou favoritkou na triumf na 400 m prek. Z Eugene má striebro a obhajkyňa titulu Sydney McLaughlinová-Levronová na šampionáte chýba pre zranenie. Bolová ešte na globálnom podujatí zlato nezískala.