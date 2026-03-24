Holec skončil v Baníku Ostrava, je voľný hráč
Holec odchytal za Baník 32 zápasov, vlani na jar sa podieľal na 3. mieste v lige a postupe do predkola Európskej ligy.
Autor TASR
Ostrava 24. marca (TASR) - Slovenský brankár Dominik Holec ukončil zmluvu s českým klubom FC Baník Ostrava. Tridsaťjedenročný futbalista tak odchádza z Bazalov po necelých dvoch rokoch ako voľný hráč. Klub o tom informoval na svojom webe.
Holec s netrénoval s „áčkom“ už od januára po tom, čo zo súkromných dôvodov požiadal o krátkodobé uvoľnenie z tréningového procesu. Po návrate už sa pripravoval iba s béčkom bez toho, aby nastupoval do majstrovských zápasov. „Spoločne sme sa dohodli na predčasnom ukončení zmluvy, takže Dominik je voľný hráč. Rád by som mu poďakoval za prácu, ktorú tu odviedol a prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére,“ povedal šéf športového úseku Luděk Mikloško.
