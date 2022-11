Holešinský gólom prispel k výhre Plzne na ľade Litvínova

Praha 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Adrián Holešinský prispel gólom k víťazstvu Plzne v utorkovom zápase 24. kola českej extraligy na ľade Litvínova 4:2. Dvadsaťšesťročný útočník uzavrel zápas gólom do prázdnej bránky 23 sekúnd pred koncom.



Od príchodu z Nitry nazbieral Holešinský osem bodov v ôsmich zápasoch (4+4). Plzeň vyhrala tretí zápas po sebe a v tabuľke je so ziskom 35 bodov siedma.



V drese Litvínova si pripísal do štatistík jednu asistenciu kapitán Matúš Sukeľ. Duel nedochytal slovenský brankár Denis Godla, ktorého po troch inkasovaných góloch nahradil po druhej tretine Šimon Zajíček.



Útočník Liberca Martin Faško-Rudáš strelil tretí gól v sezóne a podieľal sa na výhre svojho tímu na ľade lídra z Pardubíc. Slovenský obranca Juraj Mikuš pomohol jednou asistenciou k výhre Vítkovíc na ľade Kladna 3:2. Hokejisti Třinca v zostave so šiestimi Slovákmi prehrali na ľade Sparty Praha 0:1.