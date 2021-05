Holešinský po triumfe nad Rusmi: Nezabudnem na to do konca života

Riga 25. mája (TASR) - Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay urobil pred zápasom proti Rusku v Rige niekoľko zmien a tie mu vyšli. Miloš Kelemen dal svoj prvý gól na MS, pochvalu zožali aj Martin Bučko, Michal Ivan a Adrián Holešinský. Všetci sa zaslúžili o cenný triumf 3:1.



Holešinského tréneri zaradili do druhej formácie medzi Michala Krištofa a Martina Pospíšila. "Obaja sú výborní hráči, škoda, že som im nemohol pomôcť viac," uviedol Holešinský.



Dvadsaťpäťročný útočník mal po prílete na MS zdravotné problémy a nebyť ich, možno by dostal šancu už skôr. V príprave totiž patril medzi príjemné prekvapenia. "Málo som trénoval, mohol som tomu dať v zápase viac, ale verím, že to v ďalších dueloch bude lepšie. Riešili sme aj to, či nastúpim, rozhodli sme tak, že do toho pôjdem. Žiaľ, teraz to nie je o nič lepšie, ale uvidíme, ako sa to v priebehu turnaja ukáže."



Holešinský si zápas užil a ešte viac si užíval momenty po záverečnom hvizde: "Ten moment, keď sme po zápase stáli na modrej čiare a počúvali slovenskú hymnu, ten si budem pamätať do konca života. To bolo veľmi špeciálne a pre mňa neuveriteľné. Začali sme ako outsideri, ale postupne sme ukázali, že vieme hrať, keď sa držíme nášho systému. Zvládli sme to, čo je super."



Mladý útočník priznal, že ak by mu niekto pred štartom sezóny prorokoval štart na MS, vysmial by sa mu: "Počas sezóny som to mal kadejaké, veci sa robili narýchlo. Ale som tu a je to niečo neuveriteľné. Užívam si to."



Pochvalu po zápase s Ruskom zožal aj Bučko, mladého obrancu chválil brankár Július Hudáček. "Je to skvelý pocit. V defenzíve sme hrali komfortne, nepúšťali sme Rusov do šancí, aj keď nejaké mali. Ale čo prešlo, to Julo pochytal. Je to úžasný pocit, veľmi si to užívam," uviedol Bučko.



V obrane nastúpil 21-ročný zadák vedľa kapitána Marek Ďalogu. "Hrali sme spolu aj v Pardubiciach, takže som vedel, aké to bude. On je skvelý chalan aj mimo ľadu," dodal Bučko.