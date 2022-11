Holešinský skončil v Nitre a zamieril do Plzne

Nitra/Plzeň 1. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adrián Holešinský sa s vedením HK Nitra dohodol na ukončení spolupráce. Jeho novým pôsobiskom sa stane český extraligový tím HC Škoda Plzeň, s ktorým sa dohodol na zmluve. Nitriansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Holešinský odohral v prebiehajúcej extraligovej sezóne 13 zápasov, po ktorých bol s 11 kanadskými bodmi (5+6) najproduktívnejším hráčom Nitry. V jej drese odohral dve kompletné sezóny. "Nitra mu prirástla k srdcu, rovnako ako on našim fanúšikom. Vždy bude u nás vítaný. Klub mu vyhovel a uvoľnil ho do zahraničia, tak aj znela naša predsezónna dohoda. "Holeša" sme už niekoľkokrát v minulosti presvedčili, aby odmietol viacero ponúk z Fínska či Česka. Nikdy nie je správny čas odísť, ale tentoraz si to vyhodnotil tak, že to chce skúsiť," povedal riaditeľ klubu Miroslav Kováčik pre hockeynitra.sk.



Holešinský odohral za Nitru celkovo 113 extraligových zápasov, v ktorých nazbieral 88 bodov (35+53). V oboch "nitrianskych" sezónach sa prebojoval na vrcholné reprezentačné podujatia. V ročníku 2020/2021 štartoval na MS v Rige, v roku 2022 sa pričinil o historický bronz na ZOH v Pekingu. Jeho meno figuruje aj v nominácii na prvú reprezentačnú akciu v sezóne 2022/2023, ktorou bude od 10. do 13. novembra Nemecký pohár v Krefelde.