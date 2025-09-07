Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
7. september 2025
Höllová triumfovala v zjazde pred Nicolovou a Cabirouovou

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Autor TASR
Valais 7. septembra (TASR) - Rakúska cyklistka Valentina Höllová sa stala majsterkou sveta v zjazde. Na MS vo švajčiarskom Valais obsadila 23-ročná pretekárka prvé miesto časom 3:27,136 minúty, obhájila vlaňajší titul z andorrského Vallnordu a získala štvrtý primát celkovo i v rade.

Druhé miesto obsadila Francúzska Myriam Nicolová so stratou 0,667 sekundy a taktiež zopakovala svoje umiestnenie z vlaňajška. Pódium doplnila jej krajanka Marine Cabirouová s mankom 1,091 sekundy a získala prvú medailu na MS od roku 2023. Finále mužov bolo na programe od 12.30 h.



MS v horskej cyklistike - zjazd:

ženy: 1. Valentina Höllová (Rak.) 3:27,136 min, 2. Myriam Nicolová +0,667, Marine Cabirouová (obe Fr.) +1,091, 4. Gracey Hemstreetová (Kan.) +2,589, 5. Lisa Baumannová +2,888, 6. Camille Balancheová (obe Švaj.) +4,063

