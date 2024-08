Holloway získal zlato na 110 m prek.

atletika - finále:



muži



110 m prek.: 1. Grant Holloway 12,99, 2. Daniel Roberts (obaja USA) 13,09, 3. Rasheed Broadbell (Jam.) 13,09, 4. Enrique Llopis (Šp.) 13,20, 5. Rachid Muratake (Jap.) 13,21, 6. Freddie Crittenden (USA) 13,32, 7. Orlando Bennett 13,34, 8. Hansle Parchment (obaja Jam.) 13,39

Paríž 8. augusta (TASR) - Americký atlét Grant Holloway triumfoval na OH v Paríži v behu na 110 m prek. Zlato získal časom 12,99 s. Vo finále zdolal o desatinu krajana Daniela Robertsa, bronz putuje do Jamajky zásluhou Rasheeda Broadbella.Holloway profitoval na Stade de France z vydareného štartu, náskok postupne zveľaďoval a súperom nedal žiadnu šancu. Majster sveta z uplynulých dvoch šampionátov si tak konečne splnil sen o olympijskom zlate. Napravil si chuť po OH v Tokiu, kde dobehol tesne druhý za Hansleom Parchmentom. Jamajčan potvrdil, že nemá formu, v parížskom finále skončil až na poslednom ôsmom mieste. Roberts bol druhý za 13,09, vo fotofiniši mal o niečo lepší predklon ako Broadbell, ktorý cieľovú pásku preťal v rovnakom čase.