NEPRÍJEMNÉ ZRANENIE: Útočníka Hollowaya zasiahol puk do krku

St. Louis 6. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Dylan Holloway utrpel zranenie krku po tom, čo ho v nočnom zápase NHL proti Tampe Bay zasiahla strela pukom. Bezprostredne po nepríjemnom momente síce pokračoval v hre, no po príchode na striedačku si jeho spoluhráči všimli, že niečo nie je v poriadku. Zdravotníci oboch tímov sa mu okamžite začali venovať a na nosidlách ho odniesli do sanitky a následne do nemocnice.



Vyšetrenia následne potvrdili, že nedošlo k vážnejšiemu zraneniu. "Sedel som vedľa neho a videl som, že sa niečo deje. Je to náš spoluhráč a máme o seba navzájom obavy. Keď sa stanú takéto momenty, tak je ten strach ešte väčší. Našťastie rýchlo prišli lekári a napokon to dobre dopadlo. Všetci sme však mali obavy," poznamenal útočník Alexej Toropčenko podľa nhl.com. Holloway dostal zásah pukom po tom, čo sa snažil zblokovať strelu Nicka Paula. Do konca tretiny zostávalo v tom momente 2:37 minúty a útočník "bluesmanov" naďalej pokračoval v hre. Wes McCauley a Cody Beach prerušili hru 1:11 minúty pred prvou prestávkou a napokon už v tej chvíli poslali tímy do šatní pre charakter Hollowayvho zranenia. Mužstvá po návrate na striedačky dohrali prvú tretinu a krátko na to začali druhú. Tímy aj diváci napäto sledovali odchod dvadsaťtriročného Hollowaya na nosidlách a povzbudivo zatlieskali, keď ich pozdravil dvihnutím ruky.



"Holly je člen rodiny. To bolo ťažké. Myslel som si, že sme ako tím preukázali veľkú silu a spôsob, akým sme to psychicky dokázali zvládnuť. Najjednoduchšie by bolo nechať myšlienky odísť inam, no podarilo sa nám získať aktuálne informácie o "Hollym", ktoré nás upokojili a mohli sme sa sústrediť na hokej," uviedol tréner Drew Bannister.



Hráči St. Louis napokon proti Tampe Bay dosiahli druhé víťazstvo za sebou, keď triumfovali 3:2.