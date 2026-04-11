Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
Hollý a Nebyla prispeli gólmi k výhre Jablonca nad Ostravou

Na snímke hráč Dominik Hollý. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bohemians dokázal po štyroch stretnutiach naplno bodovať, doma triumfoval nad Zlínom 2:1.

Autor TASR
Praha 11. apríla (TASR) - Slovenský útočník Dominik Hollý prispel gólom k víťazstvu futbalistov Jablonca v 29. kole českej ligy nad Ostravou 4:1. Pre zranenie však musel ísť z trávnika už na konci prvého polčasu. Na domácej strane sa presadil v nadstavenom čase druhého polčasu ešte jeho krajan Sebastian Nebyla. Jablonec sa priebežne dostal v tabuľke na tretiu pozíciu, Ostrava je naopak naďalej predposledná.

Bohemians dokázal po štyroch stretnutiach naplno bodovať, doma triumfoval nad Zlínom 2:1. Za pražský tím odchytal celé stretnutie Slovák Tomáš Frühwald. Dôležitým víťazstvom sa priblížil k tomu, aby ho v tomto ročníku nečakali záchranárske práce.



Česká liga - 29. kolo:

Bohemians Praha 1905 - FC Zlín 2:1 (1:1)

Góly: 20. Lischka, 79. Drchal - 31. Machalík

/T. Frühwald odchytal celý zápas - M. Pišoja celý zápas/



FK Jablonec - Baník Ostrava 4:1 (1:1)

Góly: 8. HOLLÝ, 42. Okeke, 85. Singhateh, 90.+2 NEBYLA - 24. Kričfaluši

/D. Hollý hral do 40. minúty a v 8. min dal gól, S. Nebyla odohral celý zápas, v 90.+2 min skóroval - J. Pira hral do 60. min, M. Rusnák od 72. min, A. Musák od 82. min/
