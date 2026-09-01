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Hollý opäť v Jablonci: Sezónu tam strávi na hosťovaní zo Sparty Praha
Jeho začiatky v Sparte ovplyvnilo niekoľko zranení, aj preto sa nedostal do pravidelnej rotácie.
Autor TASR
Jablonec 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Dominik Hollý bude aj v prebiehajúcej sezóne pôsobiť v FK Jablonec. Dvadsaťdvaročný stredopoliar prichádza do tímu na hosťovanie zo Sparty Praha do konca ročníka.
Hollý prestúpil do Jablonca v polovici sezóny 2023/24 z AS Trenčín. Počas jedenapolročného pôsobenia strelil v jeho drese osem ligových gólov a svojimi výkonmi zaujal Spartu Praha, do ktorej zamieril v lete 2025. Ešte pred príchodom na Letnú sa predstavil na domácich majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov.
Jeho začiatky v Sparte ovplyvnilo niekoľko zranení, aj preto sa nedostal do pravidelnej rotácie. Prvý gól v drese pražského klubu strelil v pohárovom stretnutí proti Karlovým Varom a prispel ním k postupu svojho tímu. V januári sa vrátil na hosťovanie do Jablonca a počas jarnej časti sezóny pridal ďalšie tri ligové góly. Aktuálny ročník začal opäť v Sparte, za ktorú nastúpil do troch ligových zápasov. Teraz sa vracia do známeho prostredia, kde rozšíri káder účastníka českej ligy, domáceho pohára a Konferenčnej ligy.
„Dominik prichádza do známeho prostredia, čo je pre nás aj pre neho veľká výhoda. V náročnom zápasovom programe nám môže pomôcť okamžite,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ Jablonca Zdeněk Koukal.
Hollý prestúpil do Jablonca v polovici sezóny 2023/24 z AS Trenčín. Počas jedenapolročného pôsobenia strelil v jeho drese osem ligových gólov a svojimi výkonmi zaujal Spartu Praha, do ktorej zamieril v lete 2025. Ešte pred príchodom na Letnú sa predstavil na domácich majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov.
Jeho začiatky v Sparte ovplyvnilo niekoľko zranení, aj preto sa nedostal do pravidelnej rotácie. Prvý gól v drese pražského klubu strelil v pohárovom stretnutí proti Karlovým Varom a prispel ním k postupu svojho tímu. V januári sa vrátil na hosťovanie do Jablonca a počas jarnej časti sezóny pridal ďalšie tri ligové góly. Aktuálny ročník začal opäť v Sparte, za ktorú nastúpil do troch ligových zápasov. Teraz sa vracia do známeho prostredia, kde rozšíri káder účastníka českej ligy, domáceho pohára a Konferenčnej ligy.
„Dominik prichádza do známeho prostredia, čo je pre nás aj pre neho veľká výhoda. V náročnom zápasovom programe nám môže pomôcť okamžite,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ Jablonca Zdeněk Koukal.