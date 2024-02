Hollý prestúpil z Trenčína do Jablonca: Chcem skúsiť niečo nové

Jablonec 22. februára (TASR) - Český futbalový klub FK Jablonec v posledný deň prestupového obdobia oznámil príchod slovenského stredopoliara Dominika Hollého z AS Trenčín. Mládežnícky reprezentant podpísal s účastníkom najvyššej českej súťaže viacročnú zmluvu.



Angažovanie Hollého oznámil klub zo severu Čiech prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. "Som rád, že Jablonec prejavil záujem. Vždy som si chcel vyskúšať českú ligu, síce mi je smutno za Trenčínom, ale je to futbal. Chcem skúsiť niečo nové a veľmi sa na to teším," uviedol Hollý, ktorý bude v Jablonci obliekať dres s číslom 26.



Hollý bude k dispozícii novému zamestnávateľovi už na sobotňajšie ligové derby so Slovanom Liberec. "Som stopercentne pripravený na zápas. Vydám zo seba maximum, aj keby som mal nastúpiť na päť alebo desať minút. Navyše je to derby, takže o to väčšia chuť vyhrať," dodal 20-ročný odchovanec Trenčína. V prebiehajúcom ročníku slovenskej Niké ligy odohral 16 stretnutí a v prvom jarnom kole proti Košiciam (4:1) strelil svoj jediný gól v sezóne.