Hollý prišiel pre zdravotné problémy o šampionát, nahradí ho Csóka

San Juan 15. mája (TASR) - Slovenský futbalista Dominik Hollý sa nezúčastní na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Argentíne. Hráča Trenčína museli hospitalizovať a v reprezentačnom tíme ho nahradí Bálint Csóka z druholigového FC ŠTK 1914 Šamorín.



"Riešilo sa to aj pred odchodom, aj počas cesty. Lekár sa to dozvedel, keď sme doleteli do Argentíny. Bol hospitalizovaný a podstúpi komplexné vyšetrenia, výsledok sa ešte len dozvieme. Nahradí ho Bálint Csóka, ktorý sa sem dostane spolu s Adam Grigerom a videoanalytikom Pavlom Mlynárom. Odletia z Ríma a dorazia v priebehu štvrtka," uviedol pre webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) asistent trénera Marek Ondrík. Hollý bol medzi hráčmi, ktorých príchod nebol istý do poslednej chvíle – Trenčín váhal s ich uvoľnením, keďže vo Fortuna lige bojoval o udržanie.



Griger príde do dejiska neskôr po dohode s Cagliari, ktorého mládežnícky tím bojuje o udržanie v Primavere. Väčšina výpravy už je v dejisku, prvý zápas proti Fidži je na programe v sobotu o 23.00 SELČ. Slováci zabojujú o postup z B-skupiny aj proti Ekvádoru (23.5.) a USA (26.5.).