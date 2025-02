Hollý sa gólom podieľal na víťazstve Jablonca nad Slováckom 4:2

Česká liga - 21. kolo:



FK Jablonec - 1. FC Slovácko 4:2 (1:0)



Góly: 11. Tekijaski, 52. Jawo, 66. HOLLÝ, 73. Martinec - 57. Havlík, 90.+5 Miškovič



/D. Hollý hral od 64. minúty a strelil gól, S. Nebyla hral do 64. minúty - M. Koscelník hral do 55. min, P. Blahút hral do 77. min/

Praha 9. februára (TASR) - Futbalisti Jablonca zvíťazili v nedeľňajšom zápase 21. kola českej najvyššej súťaže nad Slováckom 4:2. Na triumfe domáceho mužstva sa podieľal aj slovenský stredopoliar Dominik Hollý, ktorého gól zo 66. minúty mal prívlastok víťazný. Dvadsaťjedenročný Slovák sa strelecky presadil po necelých dvoch minútach na ihrisku. Jablonec sa v tabuľke posunul na piate miesto, Slovácku patrí 10. priečka.