Futbalista Hollý strelil víťazný gól Jablonca proti Dukle Praha

Česká liga - 4. kolo:



Dukla Praha - FK Jablonec 0:2 (0:1)



Góly: 45.+1 HOLLÝ, 89. Kanakimana



/M. Hruška odchytal celý zápas, F. Lichý hral do 61. minúty - D. Hollý hral do 78. minúty + gól, S. Nebyla hral do 85. minúty/

Praha 10. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Dominik Hollý strelil svoj druhý gól v tomto ročníku českej ligy. Dvadsaťročný stredopoliar ním naštartoval FK Jablonec k víťazstvu 2:0 na ihrisku Dukly Praha v sobotnom zápase 4. kola, keď v nadstavenom čase prvého polčasu prekonal krajana Matúša Hrušku. Okrem neho prispel k triumfu Severočechov aj Sebastian Nebyla. Jablonec má na konte 7 bodov, Dukla tri.