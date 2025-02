Holstein Kiel remizoval s VfL Bochum 2:2

Berlín 9. februára (TASR) - Futbalisti VfL Bochum remizovali v nedeľnom zápase 21. kola Bundesligy na pôde Holsteinu Kiel 2:2. Oba góly hostí strelil v rozmedzí dvoch minút Myron Boadu, pri prvom mu asistoval slovenský stredopoliar Matúš Bero.



Do vedenia išli domáci už v tretej minúte, keď Steven Skrzybski premenil penaltu. Vyrovnávajúci gól prišiel po prihrávke do behu od Bera, ktorý zvládol v strede poľa súboj s Nicolaia Rembergom. Bod pre domácich zaistil po prestávke David Zec. Jeho tím si tak udržal predposledné sedemnáste miesto s dvojbodovým náskokom práve pred Bochumom. Ten stráca na pásmo zostupu sedem bodov.







21. kolo Bundesligy - sumár:



Holstein Kiel - VfL Bochum 2:2 (1:2)



Góly: 3. Skrzybski (z 11 m), 50. Zec - 37. a 39. Boadu



/M. Bero (Bochum) hral do 90.+4. minúty, mal asistenciu a dostal ŽK/