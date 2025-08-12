< sekcia Šport
Holtz po pätnástich rokoch skončil na lavičke Luxemburska
Holtz viedol Luxembursko od augusta 2010.
Autor TASR
Luxemburg 12. augusta (TASR) - Luc Holtz po pätnástich rokoch ukončil svoje pôsobenie na lavičke luxemburskej futbalovej reprezentácie, ktorá je jedným zo súperov Slovenska v blížiacej sa kvalifikácii MS 2026. Agentúra DPA informovala, že 56-ročný Luxemburčan bude v novej sezóne pôsobiť ako tréner nemeckého treťoligistu Waldhof Mannheim.
Holtz viedol Luxembursko od augusta 2010. Pod jeho taktovkou sa reprezentácia z krajiny s necelými 700-tisíc obyvateľmi prebojovala do prvej stovky rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Aktuálne jej v najnovšom júlovom vydaní renkingu patrí 92. priečka. Vlani sa Luxembursko takmer prebojovalo na prvý veľký turnaj v histórii, v semifinále C-vetvy Ligy národov však podľahlo Gruzínsku 0:2. Do finále baráže ME 2024 a neskôr aj na samotný šampionát tak postúpil jeho súper.
„Trénerské pôsobenie na lavičke Luxemburska bolo pre mňa úžasné. Vyformovalo ma po osobnostnej i profesionálnej stránke. Teším sa na začiatok novej kapitoly vo Waldhofe Mannheim," uviedol Holtz, ktorý viedol Luxembursko v 144 medzištátnych zápasoch. Podľa špecializovaného portálu L´Equipe v nich dosiahol bilanciu 33 víťazstiev, 29 remíz a 82 prehier. Zaujímavosťou je, že najdlhšie aktívne slúžiacim reprezentačným trénerom v Európe zostáva Koldo Alvarez z Andorry. Na druhú priečku sa namiesto Holtza posunul Didier Deschamps, ktorý je trénerom Francúzska od júla 2012.
Luxembursko, Nemecko a Severné Írsko sú súpermi slovenskej reprezentácie v novom kvalifikačnom cykle MS 2026. Zverenci Francesca Calzonu otvoria zápolenia v A-skupine proti Nemecku (4. septembra v Bratislave), ďalší zápas ich čaká práve proti Luxembursku (7. septembra v Luxemburgu). S týmto súperom sa „sokoli“ stretli aj v kvalifikácii ME 2024. V Trnave sa v marci 2023 zrodila remíza 0:0 a v októbri 2023 v Luxemburgu vyhrali hostia 1:0, čím sa priblížili k účasti na finálovom turnaji.
Holtz viedol Luxembursko od augusta 2010. Pod jeho taktovkou sa reprezentácia z krajiny s necelými 700-tisíc obyvateľmi prebojovala do prvej stovky rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Aktuálne jej v najnovšom júlovom vydaní renkingu patrí 92. priečka. Vlani sa Luxembursko takmer prebojovalo na prvý veľký turnaj v histórii, v semifinále C-vetvy Ligy národov však podľahlo Gruzínsku 0:2. Do finále baráže ME 2024 a neskôr aj na samotný šampionát tak postúpil jeho súper.
„Trénerské pôsobenie na lavičke Luxemburska bolo pre mňa úžasné. Vyformovalo ma po osobnostnej i profesionálnej stránke. Teším sa na začiatok novej kapitoly vo Waldhofe Mannheim," uviedol Holtz, ktorý viedol Luxembursko v 144 medzištátnych zápasoch. Podľa špecializovaného portálu L´Equipe v nich dosiahol bilanciu 33 víťazstiev, 29 remíz a 82 prehier. Zaujímavosťou je, že najdlhšie aktívne slúžiacim reprezentačným trénerom v Európe zostáva Koldo Alvarez z Andorry. Na druhú priečku sa namiesto Holtza posunul Didier Deschamps, ktorý je trénerom Francúzska od júla 2012.
Luxembursko, Nemecko a Severné Írsko sú súpermi slovenskej reprezentácie v novom kvalifikačnom cykle MS 2026. Zverenci Francesca Calzonu otvoria zápolenia v A-skupine proti Nemecku (4. septembra v Bratislave), ďalší zápas ich čaká práve proti Luxembursku (7. septembra v Luxemburgu). S týmto súperom sa „sokoli“ stretli aj v kvalifikácii ME 2024. V Trnave sa v marci 2023 zrodila remíza 0:0 a v októbri 2023 v Luxemburgu vyhrali hostia 1:0, čím sa priblížili k účasti na finálovom turnaji.