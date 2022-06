Holúbek podpísal novú zmluvu s Piastom Gliwice

Gliwice 20. júna (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Holúbek si aj naďalej bude obliekať dres Piastu Gliwice. S poľským klubom, do ktorého prišiel v roku 2019 zo Žiliny, podpísal nový kontrakt do 30. júna 2024.



Tridsaťjedenročný ľavý obranca pomohol Gliwiciam k piatemu miestu v predchádzajúcom ročníku najvyššej poľskej súťaže. Odohral 23 ligových stretnutí, v ktorých strelil jeden gól. "Je to pre mňa veľmi dobrá správa, teším sa, že tu budem pokračovať. V tíme držíme pohromade bez ohľadu na výsledky, spoločne víťazíme a spoločne prehrávame. Ukázalo sa to v minulej sezóne, po slabšom začiatku sme sa vyšplhali na vyššie priečky. Rozumieme si na ihrisku i mimo neho, spolu pracujeme na dobrých výsledkoch pre klub, fanúšikov a mesto," povedal Holúbek na oficiálnej webstránke Piastu.