Holyfield sa chystá na návrat, rovnako ako Tyson trénuje na exhibície

New York 8. mája (TASR) - Bývalý americký profesionálny boxer Evander Holyfield ohlásil vo veku 57 rokov návrat do ringu. Nie súťažný, ale charitatívny, vďaka exhibíciám chce vyzbierať peniaze na pomoc záchranným zložkám a deťom počas pandémie nového koronavírusu.



Holyfield je jediný štvornásobný majster sveta superťažkej hmotnostnej kategórie. Kariéru ukončil v roku 2011. "Ste pripravení? Prišiel moment, na ktorý ste všetci čakali. Šampión je naspäť! Vrátim sa do ringu, budem boxovať v exhibičných súbojoch za skvelým účelom," napísal "The Real Deal" na twitteri.



Podľa agentúry AFP by tento krok mohol viesť k tretiemu "zápasu" medzi Holyfieldom a ďalším niekdajším svetovým šampiónom Mikeom Tysonom. Americké duo zažilo v minulom storočí veľkú rivalitu. Holyfield zvíťazil v roku 1996 v úvodnom vzájomnom stretnutí technickým knokautom a získal titul organizácie WBA, o rok neskôr ho obhájil v neslávne známej odvete. Tysona diskvalifikovali po tom, ako svojmu oponentovi odhryzol časť ucha. "Nastal čas, aby som opäť ukázal bojovníka, akým som vždy bol. Treba niečo spraviť, ľudia potrebujú pomoc ako nikdy predtým," dodal Holyfield.



Tyson tiež nedávno informoval, že začal s tréningom na exhibičné vystúpenia. Austrálsky promotér Brian Amatruda podľa portálu sportbible.com vyhlásil, že 53-ročnému Američanovi ponúkol miliónov dolárov za súboj, ktorým by chcel vypredať desaťtisícovú arénu. Jeden z možných súperov je Novozélanďan Sonny Bill Williams. Dvojnásobný majster sveta v ragby má v profiringu na konte víťaznú bilanciu 7-0.