Homola predčasne ukončil sezónu TCR: Zdravie je na prvom mieste

Bratislava 22. septembra (TASR) - Pre slovenského automobilového pretekára Mateja Homolu sa sezóna TCR Europe predčasne skončila. Krátko pred predposledným šiestym podujatím sa rozhodol neriskovať vážnejšie zranenie nedoliečeného pravého zápästia.



"Mám naplánovanú operáciu, ktorú sa snažím posunúť na skorší termín," uviedol na sociálnych sieťach. Jazdec tímu Janík Motorsport bol po piatich podujatiach sezóny na 14. mieste v 27-člennom jazdeckom poli TCR Europe. Na automobile Hyundai Elantra N TCR nazbieral 79 bodov, no ďalšie už nepridá. "Už tri mesiace mám odtrhnutý väz v pravom zápästí. Hneď mi lekári odporučili operáciu, avšak ja som to odsunul až na obdobie po sezóne. Žiaľ, zhoršuje sa to a po minulotýždňovej kontrole mi lekár zakázal jazdiť pre možné trvalé následky v prípade havárie. Preto som sa rozhodol dať zdravie na prvé miesto a neriskovať viac ako doposiaľ. Nezúčastním sa dvoch záverečných víkendov TCR Europe. Ďakujem všetkým za podporu a mojim partnerom za pochopenie," uviedol Homola.