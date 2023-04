Homola triumfoval na podniku TCR Eastern Europe v Oscherslebene

Oschersleben 9. apríla (TASR) - Slovenský motoristický jazdec Maťo Homola úspešne vstúpil do seriálu TCR Eastern Europe. Na okruhu v nemeckom Oscherslebene si pripísal triumf.



"Veľmi dôležitý bol štart a keď urobil Adam Kout v prvom kole chybu, využil som to a dostal sa do čela. Potom som jazdil vyrovnane a som veľmi šťastný, že som zvíťazil," povedal Homola podľa oficiálnej stránky podujatia, ktoré 9.-11. júna zavíta aj na Slovensko. Jazdiť sa bude na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.