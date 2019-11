Honda sa vracia do Holandska, bude hrať s Berom za Arnhem

Arnhem 6. novembra (TASR) - Japonský futbalista Keisuke Honda bude do konca sezóny pôsobiť v tíme účastníka holandskej Eredivisie Vitesse Arnhem. Informáciu potvrdil v stredu klub, ktorého súčasťou je aj slovenský stredopoliar Matúš Bero.



Tridsaťtriročný veterán naposledy hral v Austrálii za Melbourne Victory, no od júna sa už venoval reprezetácii Kambodže ako tréner.



Honda na seba premiérovo upozornil práve v Holandsku, keď hral v tíme VVV Venlo v ročníku 2008/2009. Neskôr úspešne pôsobil v CSKA Moskva a AC Miláno. "Je to už nejaká doba, čo som hral v Holandsku. Dúfam, že si ma fanúšikovia pamätajú. Rozhodne urobím všetko pre to, aby som zaujal na ihrisku," povedal Honda, ktorý ešte čaká na pracovné povolenie. Správu zverejnila agentúra AFP.