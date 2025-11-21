< sekcia Šport
Honzek absolvoval operáciu, sezóna sa pre neho zrejme skončila
Honzek sa nešťastne zranil v druhej tretine po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom.
Autor TASR,aktualizované
Calgary 21. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek si už v tejto sezóne zrejme nezahrá. Útočník Calgary Flames, ktorý utrpel v nedeľňajšom zápase NHL s Winnipegom Jets zranenie v hornej časti tela, absolvoval vo štvrtok operáciu a mal by po nej pauzovať šesť mesiacov. Nepomôže tak národnému tímu na februárovom olympijskom turnaji v Miláne a pravdepodobne ani na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Honzek sa nešťastne zranil v druhej tretine po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom. Na útočnej modrej čiare sa nedokázal vyhnúť švédskemu centrovi, po kolízii s ním zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil. Pôvodne jeho klub oznámil, že zdravotný stav 21-ročného útočníka bude posudzovať na týždennej báze, no vo štvrtok prišla správa o operačnom zákroku. Po ňom čaká Honzeka polročná rekonvalescencia, do hry by sa mohol vrátiť najskôr až v máji, keď prebiehajú v zámorí boje o Stanleyho pohár. Postup do play off však vyzerá byť pre Calgary vzdialený, momentálne patrí Flames posledná priečka v Západnej konferencii i celej NHL.
„Zákrok dopadol dobre a čakáme jeho plné zotavenie. Sú to však, samozrejme, nešťastné správy,“ uviedol pre Calgary Herald tréner „plameňov“ Ryan Huska, ktorý nechcel bližšie špecifikovať zranenie.
Honzek v aktuálnej sezóne NHL odohral 18 zápasov a nazbieral v nich svoje prvé body v profilige za dva góly a dve asistencie. V priemere odohral 12:21 minút na zápas. Od začiatku nového ročníka chýba Calgary pre nešpecifikované zranenie aj ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil.
Honzek sa nešťastne zranil v druhej tretine po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom. Na útočnej modrej čiare sa nedokázal vyhnúť švédskemu centrovi, po kolízii s ním zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil. Pôvodne jeho klub oznámil, že zdravotný stav 21-ročného útočníka bude posudzovať na týždennej báze, no vo štvrtok prišla správa o operačnom zákroku. Po ňom čaká Honzeka polročná rekonvalescencia, do hry by sa mohol vrátiť najskôr až v máji, keď prebiehajú v zámorí boje o Stanleyho pohár. Postup do play off však vyzerá byť pre Calgary vzdialený, momentálne patrí Flames posledná priečka v Západnej konferencii i celej NHL.
„Zákrok dopadol dobre a čakáme jeho plné zotavenie. Sú to však, samozrejme, nešťastné správy,“ uviedol pre Calgary Herald tréner „plameňov“ Ryan Huska, ktorý nechcel bližšie špecifikovať zranenie.
Honzek v aktuálnej sezóne NHL odohral 18 zápasov a nazbieral v nich svoje prvé body v profilige za dva góly a dve asistencie. V priemere odohral 12:21 minút na zápas. Od začiatku nového ročníka chýba Calgary pre nešpecifikované zranenie aj ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil.