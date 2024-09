Honzek asistoval pri výhre Flames, bodovali aj Kelemen a Pekarčík

prípravné zápasy NHL:



Florida - Nashville 3:2,

Washington - Philadelphia 2:6,

Boston - New York Rangers 2:3,

Edmonton - Winnipeg 3:2 pp,

Florida - Nashville 6:2,

New Jersey - New York Islanders 2:4,

Toronto - Ottawa 5:6 pp,

Utah - St. Louis 5:3 /KELEMEN 0+1 - PEKARČÍK 0+1/,

San Jose - Vegas 2:4,

Seattle - Calgary 1:6 /HONZEK za hostí 0+1/

New York 23. septembra (TASR) - Traja slovenskí hokejisti sa bodovali presadili v noci na pondelok v desiatich prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL. Samuel Honzek prispel asistenciou k suverénnemu víťazstvu Calgary na ľade Seattlu 6:1 a po asistencii si pripísali v zápase Utah - St. Louis (5:3) aj domáci Miloš Kelemen a Juraj Pekarčík v drese hostí.Devätnásťročný Honzek prihral v tretej tretine Čechovi Adamovi Klapkovi na piaty gól Flames. Martin Pospíšil za Calgary nehral, rovnako ako hlavné opory tímu, ktoré sa predstavia až v ďalšej fáze prípravy.Utah, ktorý sa pripravuje na premiérovú sezónu v zámorskej profilige po presťahovaní klubu z Arizony do Salt Lake City, si v príprave na neutrálnej pôde v Des Moines poradil so St. Louis 5:3 aj vďaka asistencii Kelemena. Dvadsaťpäťročný útočník zaujal aj nešťastným vlastným gólom. Jeho prihrávku pri avizovanom vylúčení nezachytil na útočnej modrej čiare spoluhráč Dylan Guenther a puk sa cez celé klzisko dokĺzal až do prázdnej bránky Utahu. V drese Blues sa Pekarčík prezentoval vydarenou gólovou prihrávkou na Simona Robertssona. Jeho spoluhráč Dalibor Dvorský vyslal až päť striel na bránku, ale nebodoval. Patrik Koch za Utah nenastúpil.Šancu dostali v príprave aj ďalší traja Slováci, ktorí vyšli bodovo naprázdno. Florida s Oliverom Okuliarom vyhrala nad Nashville 3:2, z víťazstva v rovnakom pomere sa tešil aj Adam Sýkora v drese New Yorku Rangers, ktorý zdolal domáci Boston. Hráči New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom podľahli New Yorku Islanders 2:4. Šimon Nemec za Devils nehral.Debut v drese San Jose vyšiel tohtoročnej draftovej jednotke Macklinovi Celebrinimu. Osemnásťročný center sa uviedol gólom a asistenciou, Sharks však prehrali s Vegas 2:4. Slovenský mladík Jozef Viliam Kmec za Golden Knights nenastúpil. Nehral ani Martin Fehérváry za Washington, ktorý podľahol Philadelphii 2:6.