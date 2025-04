Honzek ďalšou zámorskou posilou pre Slovensko na MS

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilní v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku Samuel Honzek. O doplnení tímu 20-ročným útočníkom informoval na sociálnej sieti X generálny manažér Miroslav Šatan.



Honzek má za sebou ďalšiu sezónu na zámorských ľadoch, najmä v AHL, kde odohral za Calgary Wranglers 54 stretnutí s bilanciou ôsmich gólov a 13 asistencií. Okrem toho debutoval reprezentant Slovenska v NHL, za Calgary naskočil do piatich duelov. Flames si vybrali Honzeka v drafte v roku 2023 z 16. miesta, svoju premiéru v najlepšej hokejovej lige absolvoval v druhej zámorskej sezóne.



Jeho tím neuspel v prvom kole play off AHL, sériu s Coachella Valley Firebirds prehrali 0:2 na zápasy. Reprezentačný tím Slovenska by mohol z AHL ešte posilniť aj Martin Chromiak, s Ontariom Reign neuspel v sérii so San Jose Barracuda 1:2 na zápasy.