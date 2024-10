Honzek debutoval v Calgary pred očami rodičov. Nebodoval, ale zaujal

Calgary 13. októbra (TASR) - Samuel Honzek nebodoval ani vo svojom druhom zápase v zámorskej NHL, ale výkonom proti Philadelphii Flyers opäť nesklamal a pomohol Calgary k druhému víťazstvu v sezóne. Jeho debut na domácom ľade a druhý zápas v profilige sledovali na tribúne v Scotiabank Saddledome aj jeho rodičia Martin a Monika.



Devätnásťročný slovenský hokejista odohral proti Flyers necelých 13 minút, mal tri strelecké pokusy a zapísal si aj prvé vylúčenie. Mal aj tri sľubné šance na svoj premiérový gól v NHL, ale brankár Ivan Fedotov chytil jeho strelu spomedzi kruhov v prvej tretine a v druhej časti zlikvidoval aj tutovku slovenského mladíka v presilovke.



Honzekovi rodičia mali veľký zážitok, atmosféru naštartovala predzápasová predstavovačka, keď postupne na ľadovú plochu vyvolával domáci hlásateľ každého hráča Flames. Tímy tak tradične na začiatku sezóny predstavujú svojim fanúšikom celý káder. Honzek si vyslúžil ovácie publika, za svoje výkony v príprave si vybojoval nielen miesto v prvom tíme, ale si aj získal priazeň fanúšikov.



Martin a Monika Honzekovci sledovali prvý zápas Flames vo Vancouveri doma v Trenčíne, na domácu premiéru prišli do Kanady osobne. Martin pracuje ako policajt a Monika je kaderníčka. “Žijú so mnou môj veľký sen, spolu to všetci prežívame. Veľmi sa tešia na večer,” povedal Honzek pre Calgary Herald na rannom rozkorčuľovaní pred duelom s Flyers. “Otec od momentu, keď na letisku nastúpili do auta všetko fotil. Typický otec, veľmi sa teší. Som rád, že uvidia spoločne s mamou prvý zápas NHL naživo a verím, že to bude dobré. Pre mňa to bude druhý zápas v lige, domáci debut, je to neskutočné,” dodal mladý slovenský hokejista.



Honzek oslávi 20. narodeniny až o dva mesiace a keďže si vybojoval miesto v zostave v prvom domácom zápase sezóny v tínedžerskom veku, zapísal so do histórie klubu. Za uplynulých 25 rokov to okrem neho dokázali len Rico Fata (1999), Oleg Saprykin (1999), Sean Monahan (2013), Sam Bennett (2015) a Matthew Tkachuk (2016).



Pred začiatkom prípravy málokto počítal, že si vybojuje miesto v prvom tíme NHL, hoci o talente draftovej šestnástky z roku 2023 sa vedelo. Honzek však prišiel do Kanady v polovici septembra perfektne pripravený, odohral skvelé zápasy, v ktorých sa presadil aj v štatistikách (2+5) a napokon sa zmestil do otváracej zostavy trénera Ryana Husku.



V minulej sezóne bol kapitánom juniorského tímu Vancouver Giants, v 33 zápasoch nazbieral 31 bodov (10+21) a dvakrát nastúpil aj v mužskej AHL za Calgary Wranglers, ale trápili ho zranenia, ktoré pribrzdili jeho rozvoj. “Minulý rok sa viackrát spomínalo, čo je s Honzekom, bude s neho poriadny hráč? Vidíte, dokázal to a je z neho naozaj hráč,” povedal tréner Huska na adresu mladého Slováka.



Radosť z výkonov Honzeka má aj generálny manažér “plameňov” Craig Conroy. “Po všetkom čo si prešiel v minulej sezóne ukázal, že ľuďom, ktorí tvrdili, že ‘možno nie je taký dobrý ako si mysleli’, že sa mýlili. Mám z toho veľkú radosť. Ja som veril v jeho schopnosti a vedel som čo dokáže. Nie každý je ako Connor McDavid, či Sidney Crosby, mladí hráči potrebujú čas a treba byť trpezlivý,” povedal Conroy.



Honzek mal fantastickú spoločnú prípravu so svojim spoluhráčom a krajanom Martinom Pospíšilom, ktorý zažil debut v NHL v minulej sezóne a takisto si vydrel miesto v tíme tvrdou prácou. “Keď som sa v lete zisťoval ako sa mu darí, tak mi povedal, že ide do prípravy s cieľom spraviť prvý tím,” povedal rozvojový tréner Flames Martin Gelinas. “Pomyslel som si, že to je odvážny cieľ, ale povedal som mu to diplomaticky. Treba dať Samovi aj Martinovi kredit za prácu v lete, bolo vidieť, že do kempu prišli v skvelej forme a nebola to náhoda, že hrali dobre. Trávili hodiny v posilňovni a na ľade a bolo to vidieť. Patrili k najlepšie fyzicky pripraveným hráčom,” dodal Gelinas.



Honzek začal v nováčikovskom kempe, kde mal zo všetkých 64 hráčov najlepšie výsledky v tzv. Wingatovom teste, ktorý slúži na hodnotenie hlavne anaeróbnej kapacity organismu a takisto mal najlepšie výsledky v šprinte na bicykli na 10 sekúnd. Podľa riaditeľa pre športovú výkonnosť Flames Ricka Davisa boli jeho výsledky elitné. “Som na neho hrdý, pretože keď chcete uspieť v tejto lige, tak musíte drieť aj mimo ľadu. Musíte mať ochotu pracovať viac ako ktokoľvek v posilňovni,” dodal Gelinas, ktorý v NHL odohral 1273 zápasov, čo ho radí na 88. miesto v histórii.



Honzekovi rodičia síce nevideli prvý bod svojho syna v NHL, ale na jeho výkon mohli byť hrdí. “Je skvelé, že v 19 rokoch som dostal šancu hrať túto ligu a že som v tíme pri otvorení sezóny,” povedal Honzek ráno pred zápasom. “Je to veľká vec a chcem sa tu udržať čo najdhšie. Budem bojovať o svoje miesto a rád by som tu zostal celú sezónu, pretože viem, že môžem hrať s týmito hráčmi na úrovni NHL. Preto som celé leto drel, aby sa mi toto podarilo. Chcem podávať konzistentné výkony a ukázať, že môže zo mňa byť plnohodný hráč NHL,” uzavrel Honzek, ktorý zaujal v tíme miesto v prvej formácii po zranení Bielorusa Jegora Šarangoviča.



V noci na pondelok sa Flames predstavia v “bitke o Albertu” na ľade finalistu minulej sezóny Edmontonu Oilers, na Honzeka tak čaká ďalší výnimočný zážitok dvoch veľkých rivalov z jednej kanadskej provincie.