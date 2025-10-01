< sekcia Šport
Honzek opúšťa kemp Calgary, Flames ho poslali na farmu do AHL
Dvadsaťročný útočník tak nezopakuje vlaňajší kemp, v ktorom si dokázal vybojovať miesto v otváracej zostave Flames a v úvode sezóny odohral za prvý tím päť zápasov.
Autor TASR
New York 1. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek opúšťa prípravný kemp Calgary Flames. Vedenie klubu NHL ho spolu s ďalšími šiestimi hráčmi poslalo na farmu Calgary Wranglers do nižšej zámorskej súťaže AHL. „Plamene“ o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.
Dvadsaťročný útočník tak nezopakuje vlaňajší kemp, v ktorom si dokázal vybojovať miesto v otváracej zostave Flames a v úvode sezóny odohral za prvý tím päť zápasov. Teraz sa ocitol medzi 11 vyradenými hráčmi, spolu s ním mieria na farmu aj brankár Owen Say, obrancovia Hunter Brzustewic, Nick Cicek, Arťom Grušnikov a útočníci William Strömgren a Ajdar Sunijev. Ďalších štyroch hráčov umiestnili Flames na waiver listinu s cieľom preradiť ich do rezervného tímu.
Honzek odohral tento rok v príprave päť stretnutí, z ktorých si pripísal jednu asistenciu. Sezónu tak zrejme odštartuje v tíme Calgary Wranglers, v minulej sezóne v jeho drese absolvoval 52 zápasov v základnej časti AHL s bilanciou osem gólov a 13 asistencií. V dvoch dueloch play off nebodoval.
