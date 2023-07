Samuel Honzek podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Calgary

Calgary 26. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Calgary Flames. V NHL bude mať ročný plat vo výške 950-tisíc dolárov, v nižšej súťaži klesne na 82,5 tisíc. Flames získali Honzeka v nedávnom drafte zo 16. miesta.



"Boli sme radi, že sme si vybrali Samuela v tohtoročnom drafte, a rovnako sme radi, že dnes podpísal zmluvu," povedal generálny manažér Flames Craig Conroy pre klubovú stránku. "Do draftu sme vstúpili s cieľom pridať nášmu tímu zručnosť a veľkosť a Samuel je učebnicový príklad. Vo vývojovom kempe na nás zapôsobil a sme nadšení z predstavy, že ho budeme sledovať, ako z toho bude ťažiť v hlavnom kempe v septembri," dodal Conroy.



Honzek má za sebou sezónu v juniorskej súťaži Western hockey league (WHL), ktorá bola pre neho premiérová v zámorí. Skauti mu pred ňou predpovedali draft v 3.-5. kole, no napokon spravil výrazný výkonnostný progres a jeho meno zaznelo už v polovici 1. kola. V drese Vancouveru Giants odohral v základnej časti WHL 43 zápasov, v ktorých bol s 56 kanadskými bodmi za 23 gólov a 33 asistencií druhý v poradí tímovej produktivity. V play off odohral 4 stretnutia so ziskom 4 bodov (1+3).