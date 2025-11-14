< sekcia Šport
Honzek prispel gólom k výhre Calgary nad San Jose 2:0
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek skóroval v noci na piatok v zámorskej NHL pri víťazstve Calgary Flames, ktoré zdolalo San Jose 2:0. V akcii boli okrem neho Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral s Dallasom 0:7, a Martin Fehérváry. Ten taktiež zaznamenal s Washingtonom prehru na ľade Floridy (3:6).