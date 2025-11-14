Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Honzek prispel gólom k výhre Calgary nad San Jose 2:0

Blake Coleman z Calgary Flames (v strede) oslavuje svoj gól spolu s spoluhráčmi Samom Honzekom (vľavo) a Mikaelom Backlundom (vpravo) počas druhého dejstva hokejového zápasu NHL proti San Jose Sharks v Calgary v Alberte vo štvrtok 13. novembra 2025. Foto: TASR/AP

New York 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek skóroval v noci na piatok v zámorskej NHL pri víťazstve Calgary Flames, ktoré zdolalo San Jose 2:0. V akcii boli okrem neho Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral s Dallasom 0:7, a Martin Fehérváry. Ten taktiež zaznamenal s Washingtonom prehru na ľade Floridy (3:6).
